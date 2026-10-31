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Ce vezi diseară, 31 octombrie 2026, la Insula Iubirii. Bonfire tensionat, surprize pentru băieți și imagini fierbinți cu Radu

În cel mai dur test al relațiilor, imaginile văzute la ceremonia focului sau pe tabletă devin elementul în jurul căruia se primesc răspunsuri și constituie motivul pentru care fiecare partener așteaptă ziua finală, cea în care va putea discuta deschis cu omul iubit pentru a înțelege tot ce a trăit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 09:07 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 09:08
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La Insula Iubirii, zilele trăite în Thailanda par asemănătoare, însă aduc trăiri la care nimeni nu se poate aștepta. Show-ul continuă diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi declarații surprinzătoare.

Dacă Mira, Prințesa și Claudia au văzut deja imagini cu partenerii lor, pentru Bianca și Nattasha, seara abia a început. Printre comentarii despre cei cu care au venit de acasă, fetele vor discuta și cele văzute în celelalte relații și vor analiza modul în care încep să apară unele conexiuni și evoluțiile lor.

Presiunea apropierii finalului este tot mai mare pentru toți cei implicați, iar acest lucru se resimte din decizii, lacrimi, râsete și gânduri care zboară frecvent de la un subiect la altul.

Dacă pentru fete și ispitele băieți va urma unul dintre cele mai așteptate date-uri, ieșirea în club, în Phuket, pentru domnii din cuplu, noaptea nu va fi deloc prietenoasă. Odată cu pregătirile pentru petrecere, în curte va răzbate puternic ecoul aprinderii flăcării. Ce limită a fost încălcată și de către cine, va fi întrebarea care va apărea imediat.

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Răspunsul nu se lasă mult așteptat! Radu Vâlcan va ajunge și el în vila Twin, având în mână tableta care aduce imaginile grăitoare. Dezamăgirea se va instala rapid, iar gândul la cât de dur este testul va sublinia, încă o dată, realitatea pe care o trăiesc acum.

Cine va vedea noi cadre cu partenera lui și ce va spune? Cum va fi ieșirea în oraș și cine va ajunge la apropieri care lasă loc de interpretări? Vedem în doar câteva ore, într-o ediție spectaculoasă!

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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