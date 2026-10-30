Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Claudia a dezvăluit detalii neașteptate despre relația cu Ionuț, la Insula Iubirii. Ce a spus despre problemele dintre ei

Claudia a dezvăluit detalii neașteptate despre relația cu Ionuț, la Insula Iubirii. Ce a spus despre problemele dintre ei

Claudia a făcut dezvăluiri despre relația cu Ionuț la Insula Iubirii și a lansat acuzații neașteptate la adresa partenerului. Ce a povestit despre trecutul lor și de ce spune că nu se războiește cu ispitele, ci cu iubitul ei?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 23:53 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 23:53
Claudia a dezvăluit detalii neașteptate despre relația cu Ionuț, la Insula Iubirii. Ce a spus despre problemele dintre ei | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După imaginile urmărite la bonfire, Claudia nu și-a mai ascuns nemulțumirile și a făcut dezvăluiri despre relația cu Ionuț. Concurenta i-a explicat lui Radu cum vede situația prezentată de iubitul ei și a vorbit despre lucrurile care au afectat-o de-a lungul timpului. Declarațiile sale au scos la iveală o perspectivă diferită asupra relației, dar și reproșuri pe care, până acum, nu le-a exprimat atât de direct.

Claudia, dezvăluiri rare despre relația cu Ionuț

Claudia a mărturisit că, înainte de participarea la Insula Iubirii, avea impresia că relația lor era una fericită și că nu existau probleme atât de mari pe cât a lăsat Ionuț să se înțeleagă. Concurenta a fost surprinsă să afle că iubitul ei ar fi păstrat nemulțumiri legate de întâmplări petrecute cu aproximativ trei ani în urmă.

„Eu credeam că aveam relația perfectă. La un moment dat i-am și zis: «Iubire, nu cred că ne iau ăștia la Insulă de prea bine ce ne e». Eu credeam că suntem bine, da, jur, ca să aflu că el are aceste traume de acum trei ani”, a spus Claudia.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, aceasta a recunoscut că, din perspectiva lui Ionuț, lucrurile ar fi stat cu totul diferit. Claudia a susținut că ea a ales să lase în urmă problemele din trecut atunci când cei doi au decis să o ia de la capăt, însă a crezut că și iubitul ei a făcut același lucru.

„Surpriză, în capul lui nu eram bine, eram doar în al meu. Mie tot ce mi s-a întâmplat rău, eu le-am uitat când a zis să o luăm de la zero și asta am crezut că a făcut și el, pentru că asta mi-a lăsat de înțeles. Eu nu știam că el nu e în confort, dar nu ai cum să fii, Ionuț, în confort când femeia e mai șmecheră ca tine”, a declarat concurenta.

Ce a spus despre problemele dintre ei

Claudia a vorbit și despre sprijinul financiar pe care spune că i l-a oferit partenerului său. Aceasta a povestit că l-ar fi ajutat inclusiv cu bani, însă a fost dezamăgită de gesturile pe care Ionuț le-ar fi făcut ulterior pe rețelele sociale.

„Eu l-am ajutat de câte ori a avut nevoie pentru relația noastră. Eu azi l-am ajutat pe Ionuț cu bani și următoarea zi a dat șapte-opt like-uri la o fată. Cam asta a fost aprecierea lui, dacă vrea să ne spălăm rufele aici și să ne vadă o Românie întreagă”, i-a explicat Claudia lui Radu.

Concurenta a continuat seria acuzațiilor și a spus că, în opinia ei, Ionuț nu și-ar fi exprimat sincer suferința, ci ar fi încercat să se pună într-o lumină favorabilă în fața ispitelor.

„Ionuț nu s-a descărcat, Ionuț acolo m-a vorbit pe mine ca să se scoată pe el și, dacă el vrea să se scoată pe el, îi arăt eu că îi sap groapa mai mare. El toată viața s-a victimizat, eu în relația asta am fost o nenorocită. Asta a știut el toată viața, a știut să mă facă să mă simt vinovată pentru orice, chiar și faptul că stăteam cu mama la ea acasă, la 25 de ani, m-a făcut să cred că e ceva la mine”, a mai spus Claudia.

În final, concurenta a ținut să precizeze că nemulțumirile sale nu sunt îndreptate către ispitele din emisiune, ci către propriul partener.

„Eu nu mă războiesc cu domnișoarele ispite, eu mă războiesc cu iubitul meu”, a concluzionat Claudia.

Declarațiile Claudiei au arătat cât de multe reproșuri s-au acumulat în relația cu Ionuț.

Claudia, replică tăioasă la adresa lui Ionuț, în timpul bonfire-ului de la Insula Iubirii. „Tu mă iei din palat și vrei ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani
Observatornews.ro Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba
Antena 3 Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 30 octombrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în noua ediție
La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 30 octombrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în noua ediție
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce vezi diseară, 30 octombrie 2026, la Insula Iubirii. Încă o concurentă se lasă pradă ispitei: „Sentimentele trebuie eliberate”
Ce vezi diseară, 30 octombrie 2026, la Insula Iubirii. Încă o concurentă se lasă pradă ispitei: „Sentimentele...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x