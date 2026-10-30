Claudia a dezvăluit detalii neașteptate despre relația cu Ionuț, la Insula Iubirii. Ce a spus despre problemele dintre ei

Claudia a făcut dezvăluiri despre relația cu Ionuț la Insula Iubirii și a lansat acuzații neașteptate la adresa partenerului. Ce a povestit despre trecutul lor și de ce spune că nu se războiește cu ispitele, ci cu iubitul ei?

După imaginile urmărite la bonfire, Claudia nu și-a mai ascuns nemulțumirile și a făcut dezvăluiri despre relația cu Ionuț. Concurenta i-a explicat lui Radu cum vede situația prezentată de iubitul ei și a vorbit despre lucrurile care au afectat-o de-a lungul timpului. Declarațiile sale au scos la iveală o perspectivă diferită asupra relației, dar și reproșuri pe care, până acum, nu le-a exprimat atât de direct.

Claudia, dezvăluiri rare despre relația cu Ionuț

Claudia a mărturisit că, înainte de participarea la Insula Iubirii, avea impresia că relația lor era una fericită și că nu existau probleme atât de mari pe cât a lăsat Ionuț să se înțeleagă. Concurenta a fost surprinsă să afle că iubitul ei ar fi păstrat nemulțumiri legate de întâmplări petrecute cu aproximativ trei ani în urmă.

„Eu credeam că aveam relația perfectă. La un moment dat i-am și zis: «Iubire, nu cred că ne iau ăștia la Insulă de prea bine ce ne e». Eu credeam că suntem bine, da, jur, ca să aflu că el are aceste traume de acum trei ani”, a spus Claudia.

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Ulterior, aceasta a recunoscut că, din perspectiva lui Ionuț, lucrurile ar fi stat cu totul diferit. Claudia a susținut că ea a ales să lase în urmă problemele din trecut atunci când cei doi au decis să o ia de la capăt, însă a crezut că și iubitul ei a făcut același lucru.

„Surpriză, în capul lui nu eram bine, eram doar în al meu. Mie tot ce mi s-a întâmplat rău, eu le-am uitat când a zis să o luăm de la zero și asta am crezut că a făcut și el, pentru că asta mi-a lăsat de înțeles. Eu nu știam că el nu e în confort, dar nu ai cum să fii, Ionuț, în confort când femeia e mai șmecheră ca tine”, a declarat concurenta.

Ce a spus despre problemele dintre ei

Claudia a vorbit și despre sprijinul financiar pe care spune că i l-a oferit partenerului său. Aceasta a povestit că l-ar fi ajutat inclusiv cu bani, însă a fost dezamăgită de gesturile pe care Ionuț le-ar fi făcut ulterior pe rețelele sociale.

„Eu l-am ajutat de câte ori a avut nevoie pentru relația noastră. Eu azi l-am ajutat pe Ionuț cu bani și următoarea zi a dat șapte-opt like-uri la o fată. Cam asta a fost aprecierea lui, dacă vrea să ne spălăm rufele aici și să ne vadă o Românie întreagă”, i-a explicat Claudia lui Radu.

Concurenta a continuat seria acuzațiilor și a spus că, în opinia ei, Ionuț nu și-ar fi exprimat sincer suferința, ci ar fi încercat să se pună într-o lumină favorabilă în fața ispitelor.

„Ionuț nu s-a descărcat, Ionuț acolo m-a vorbit pe mine ca să se scoată pe el și, dacă el vrea să se scoată pe el, îi arăt eu că îi sap groapa mai mare. El toată viața s-a victimizat, eu în relația asta am fost o nenorocită. Asta a știut el toată viața, a știut să mă facă să mă simt vinovată pentru orice, chiar și faptul că stăteam cu mama la ea acasă, la 25 de ani, m-a făcut să cred că e ceva la mine”, a mai spus Claudia.

În final, concurenta a ținut să precizeze că nemulțumirile sale nu sunt îndreptate către ispitele din emisiune, ci către propriul partener.

„Eu nu mă războiesc cu domnișoarele ispite, eu mă războiesc cu iubitul meu”, a concluzionat Claudia.

Declarațiile Claudiei au arătat cât de multe reproșuri s-au acumulat în relația cu Ionuț.