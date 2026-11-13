Claudia Ion și Eduard Vlădescu își recunosc atracția la Insula Iubirii. Ce i-a mărturisit concurenta ispitei

Claudia Ion și Eduard Vlădescu își confirmă sentimentele unul pentru celălalt. Iată cum și-au făcut curaj.

Claudia Ion a mărturisit deja că s-a îndrăgostit de ispita Eduard Vlădescu. Cu toate acestea, nu a avut curajul să îi spună și lui asta. Tânărul a afirmat în repetate rânduri că o place și că își dorește să plece împreună acasă, însă avea rețineri pentru că ea nu pusese încă punct relației cu Ionuț Mocăniță.

După ce Claudia a renunțat la colier la ceremonia focului, Eduard a văzut că există o speranță.

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Claudia Ion și Eduard Vlădescu își recunosc atracția unul față de celălalt la Insula Iubirii

Eduard a prins curaj și a invitat-o pe Claudia să facă baie în mare împreună, însă concurenta a refuzat, motivând că nu ar avea voie.

„Cum adică n-ai voie?” întreabă el.

„N-am voie să intru în apă”, spune ea îmbrățișându-l.

Eduard îi sărută părul, iar tânăra nu se retrage.

„Era o limită de-a lor”, spune Eduard despre refuzul Claudiei la invitația sa. „Nu mai e relație, ce limită?!”

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În timp ce ei se îmbrățișează în grădină, Bianca Iotu și Narcis Bujor îi observă.

„Băiatul ăsta o iubește, s-a îndrăgostit de ea”, spune ispita.

„Nu te las neam”, îi spune Eduard Claudiei. „Vreau să fiu cu tine, mă auzi?!”

Însă tânăra încă înceacă să păstreze distanța: „Nu aud!”

„Cumva, din momentul ăsta, ceea ce încerc eu să fac e ca ea să plece cu mine acasă”, dezvăluie Eduard.

„Hai să facem o baie. La distanță. Cât să putem să vorbim”, îi mai propune ispita o dată.

„Ce mă terorizezi?” îl întreabă Claudia.

„Că-mi place”, răspunde Eduard.

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„Eu îmi aruncasem colierul, dar tot mă simțeam prost să intru în apă - eu cu el”, spune concurenta. „Mi-era rușine. Ce să zic, era ciudat. Și până la urmă m-a convins și am intrat în apă.”

Eduard a mărturisit că ținea să intre amândoi în mare pentru a vorbi liber cu ea: „Să poată să fie și ea mai relaxată și să poată să-mi spună ce simte. Am zis să dezvoltăm suibiectul pe care l-am început pe paddle și am început să ne declarăm cât de îndrăgostiți suntem, cât de fiartă e. Vorbea cu un ton... eu n-am mai văzut-o așa. Nu mai era nici amuzant, nici... foarte, nu știu, cu presiune așa când vorbea. (...) A început să-mi zică și ea exact lucrurie pe care le simțeam și eu, că: <<Mor când te țin de mână, când te ating>>. Chestii pe care nu le vorbisem niciodată.”

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Claudia a considerat romantică această escapadă a lor: „Un pic romantic, că era apusul. A fost prima oară când i-am zis că și mie îmi place de el. I-am confimat, că cred că de văzut se vedea.”

Aceasta a dezvăluit că ceea ce a făcut-o să se îndrăgostească de Eduard a fost comportamentul lui: „Cum se comportă el, cum mă face pe mine să mă simt, că-l văd deștept, că e inteligent, că are cuvintele la el, că nu e bleg. Habar n-am! (...) Pur și simplu, așa s-a întâmplat!”