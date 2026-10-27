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Confesiunea neașteptată pe care a făcut-o Claudia despre ispita Eduard, după ce au rămas singuri, la Insula Iubirii

Camerele de filmat de la Insula Iubirii au surprins confesiunea neașteptată făcută de Claudia despre ispita Eduard Vlădescu.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 11:16 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 13:17
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Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiune complet neașteptată a făcut Claudia de la Insula Iubirii despre ispita Eduard Vlădescu, după ce au petrecut singuri seara împreună.

Confesiunea neașteptată pe care a făcut-o Claudia despre ispita Eduard, după ce au rămas singuri, la Insula Iubirii

Fanii emisiunii Insula Iubirii au putut descoperi faptul că, în ultima perioadă, Claudia și ispita Eduard Vlădescu sunt tot mai apropiați unul de celălalt. Știind că ea doarme până mai târziu, el are grijă să îi pună mâncare deoparte.

Într-una dintre seri, camerele de filmat i-au surprins pe cei doi stând la discuții în curtea vilei, deși toți ceilalți plecaseră deja.

„Am rămas cu ea la discuții acolo, nu au mai fost trei metri, au fost treizeci de centimetri”, a zis ispita Eduard Vlădescu.

Concurenta l-a lăudat pentru faptul că este foarte atent la detalii: „Mă face să mă simt specială”.

Acest lucru s-a văzut și în modul în care tânăra i-a pus tot felul de întrebări, pentru a-l cunoaște mai bine.

„Am zis ok, clar, asta e! Omul s-a amorezat! Doamne, de ce îi place omului ăstuia de mine? Cumva aveam și reținere față de el, că am văzut că îi sunt dragă”, a fost confesiunea făcută de concurentă la testimonial.

La ore târzii din noapte, cei doi s-au retras la somn și au spus că se vor revedea la micul dejun.

A doua zi, primul trezit a fost chiar Eduard Vlădescu, care a avut grijă să pregătească micul dejun pentru concurentă.

Dincolo, în vila băieților, concurenții au început să se dea cu loțiune de plajă, ca să se bucure de încă o zi relaxantă la plajă, lângă valurile înspumate ale mării din Thailanda.

Fie că iau vitamine sau un tonic după lungile nopți de discuții sau de petreceri, fie că folosesc produse de îngrijire a pielii pentru plajă, Spring Farma este alături de concurenții de la Insula Iubirii și are grijă de nevoile acestora, oferindu-le cele mai bune produse.

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