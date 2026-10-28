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Cum arată azi Montoya de la Insula Iubirii Spania, cel care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu. Transformarea fostului concurent

Descoperă cum arată azi și cu ce se ocupă Jose Carlos Montoya, concurentul de la Insula Iubirii Spania care a fost cucerit de ispita Gabriella Barbu.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 18:59 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 18:59
Descoperă ce mai face și cum arată azi Montoya de la Insula Iubirii Spania | Antena 1/captura antenaplay
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Jose Carlos Montoya a devenit cunoscut publicului larg după participarea la emisiuni precum „El Conquistador“ și „La Isla de las Tentaciones“ (Insula Iubirii Spania). Imaginile de la bonfire cu tânărul cucerit de ispita Gabriella Barbu au devenit virale în toată lumea, stârnind numeroase reacții în rândul internauților. Descoperă cum arată azi Montoya și cu ce se ocupă.

Cum arată acum Montoya de la Insula Iubirii Spani, cel care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu. Transformarea fostului concurent

José Carlos Montoya a participat la mai multe reality show-uri din Spania. A ajuns cunoscut în toată lumea mai ales după ce a intrat în sezonul al optulea din „La Isla de las Tentaciones“, adică Insula Iubirii Spania.

Tânărul s-a născut pe 22 iulie 1993 la Sevilla și vine dintr-o familie cu tradiție în muzica flamenco. În prezent, acesta este cântăreț, chiar dacă în trecut a fost fotbalist și consilier.

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Faima sa a crescut în 2023 atunci când a participat la emisiunea „El Conquistador“. Acolo a cunoscut-o pe Anita Williams. Un an mai târziu, cei doi au vrut să își testeze iubirea și au intrat în „La Isla de las Tentaciones“ (Insula Iubirii Spania).

În emisiune, Montoya a trăit momente grele. A văzut imagini cu aventura dintre iubita lui și una dintre ispitele masculine Manuel, din gelozie. Momentul dureros de la bonfire a devenit viral.

În imagini, Montoya aleargă pe plajă, dorind să o înfrunte pe Anita. Gazda emisiunii, Sandra Barneda, îl roagă să se calmeze și spune celebra frază „Montoya, por favor!“. Clipul a fost văzut de peste 110 milioane de ori pe rețelele sociale și a stârnit multe discuții. Dorind să se răzbune, Montoya s-a lăsat cucerit de ispita Gabriella Barbu și a înșelat-o pe Anita.

După participarea la Induls Iubirii Spania, celebritatea lui Montoya a crescut considerabil. În prezent, tânărul este un cântăreț extrem de apreciat și are mai bine de șase sute de mii de urmăritori doar pe Instagram.

În august 2026, acesta a apărut la preselecțiile unui nou sezon Insula Iubirii Spania, acolo unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui după show.

„Cel mai mare premiu pe care l-am primit a fost creșterea personală și iubirea de sine pe care le-am câștigat”, a explicat Montoya, potrivit Mediaset Infinity, arată cei de la Spynews.

În prezent, chiar dacă fizic pare doarte foarte puțin schimbat, în mod clar în plan psihic și personal Montoya pare mult mai matur.

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