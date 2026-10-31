Cum arată și cu ce se ocupă acum Deea Ienciu de la Insula Iubirii. Ce s-a ales de bruneta care a fost ispitită de Tomiță

Au trecut ani buni de la primul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Deea Ienciu a fost una dintre concurentele primei ediții ale show-ului tentației și nu este un secret pentru nimeni faptul că a făcut „ravagii” în Thailanda. Aceasta și-a ascultat inima, nu a mai stat pe gânduri și a căzut în ispită cu Tomiță. Iată cum arată și cu ce se ocupă în prezent!

Cum arată și cu ce se ocupă acum Deea Ienciu de la Insula Iubirii | Instagram

Insula Iubirii este, fără discuții, unul dintre cele mai urmărite și apreciate reality-show-uri de la noi din țară.

Fiecare ediție ține în fața micilor ecrane o mulțime de telespectatori, iar faptul că sunt înregistrate auediențe atât de mari a făcut ca emisiunea să devină un adevărat fenomen.

Cu ce se ocupă în prezent Deea Ienciu, fosta concurentă de la Insula Iubirii

Deea Ienciu se numără printre fostele participante care au rămas în memoria telespectatorilor după apariția la Insula Iubirii. Aceasta a luat parte la primul sezon al emisiunii, unde a venit împreună cu iubitul său de atunci, Cristi, pentru a-și testa relația.

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Experiența din Thailanda a scos însă la iveală problemele existente între cei doi. În plus, apropierea de ispita Tomiță și atracția pe care a dezvoltat-o față de acesta au făcut-o pe Deea Ienciu să se lase purtată de sentimente, fără să mai țină cont de faptul că era urmărită de camerele de filmat sau că partenerul ei se afla pe cealaltă insulă.

La ceremonia finală, cei doi au hotărât să se întoarcă separat în România, punând astfel capăt relației. La ani distanță de la participarea în emisiune, viața fostei concurente a luat o altă direcție, iar aceasta pare să-și fi găsit noi pasiuni și preocupări.

În prezent, activează în domeniul muzical, prezentându-se drept cântăreață și compozitoare. Bruneta pare astfel că a transformat muzica într-o ocupație importantă. Aceasta are deja mai multe melodii lansate, iar activitatea sa online este concentrată și pe promovarea proiectelor muzicale.

Un detaliu care le-ar putea atrage atenția celor care au cunoscut-o de la televizor este numele sub care poate fi găsită în mediul online: „itsandrien”, și nu Deea Ienciu, numele cu care a devenit cunoscută în urma participării la reality show.

Pe lângă muzică, fosta concurentă acordă multă atenție și sportului. Bruneta publică frecvent imagini din sala de fitness, semn că antrenamentele fac parte din rutina sa.

În ceea ce privește viața sentimentală, ultima relație în care s-a afișat public a fost cea cu un bărbat pe nume Stely, care împărtășea aceeași pasiune pentru antrenamentele fizice. În prezent, fotografiile în care apăreau împreună nu se mai regăsesc pe contul său de Instagram. Totuși, acest detaliu nu confirmă o eventuală despărțire, iar statutul actual al relației lor nu este cunoscut.

Ce declarații a făcut despre Insula Iubirii

În urmă cu ceva timp, Deea Ienciu a oferit o declarație în care a vorbit despre experiența trăită la Insula Iubirii.

Fosta concurentă a explicat faptul că nu regretă nimic din ceea ce s-a întâmplat între ea și Tomiță, mai ales că relația pe care o avea atunci cu Cristi ținea de un fir de ață.

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