Finala Insula Iubirii sezonul 7. Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au întâlnit la ultima ceremonie a focului. Ce și-au spus

La ultimul bonfire, Răzvan Kovacs s-a întâlnit cu Ema Oprișan și concurentul a avut o reacție surprinzătoare atunci când a văzut imaginile cu el și ispita Daria Cuflic, la Insula Iubirii sezonul 7.

După 21 de zile petrecute în Thailanda, testul fidelității a ajuns la final pentru Răzvan Kovacs și Ema Oprișan. Cei doi s-au întâlnit la un ultim bonfire și au avut astfel ocazia să stea de vorbă, să lămurească anumite lucruri și să caute răspuns la întrebările care încă mai există. Concurentul a fost stânjenit de ipostazele în care a apărut alături de ispita Daria Cuflic.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au întâlnit la ultima ceremonie a focului, în finala Insula Iubirii sezonul 7. Ce au discutat la bonfire

Ema Oprișan a venit la Insula Iubirii sezonul 7 alături de iubitul său, Răzvan Kovacs, pentru a descoperi dacă acesta poate să fie un partener fidel, serios și matur. Totuși, după doar câteva zile, ispita a fost mai puternică și cei doi s-au despărțit. Răzvan Kovacs s-a apropiat tot mai mult de ispita Daria Cuflic, pe care a remarcat-o încă din prima zi și alături de care și-a petrecut ultimul date, cel de 24 de ore, în Thailanda.

Acum, după 21 de zile petrecute pe insulă, cei doi s-au întâlnit la ultima ceremonie a focului.

A fost surprinzător faptul că Ema a ales să îi ofere o îmbrățișare, iar Răzvan a zis că o vede acum mult mai frumoasă. La un moment dat, concurentul i-a întins mâna, și tânăra i-a răspuns la gest.

Radu Vâlcan a pregătit pe tabletă imagini cu Răzvan Kovacs și ispita Daria Cuflic și, când a văzut ce iese la iveală, acesta și-a pus mâna la ochi și a părut jenat.

„Lasă mâna jos și uită-te!”, i-a zis Ema, la ultima ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Tind să cred că am forțat prea mult lucrurile, recunosc că am sărit calul. Văzând din partea asta a ecranului, recunosc că am sărit calul”, a mărturisit Răzvan Kovacs.

„Are dreptate. Eu nu am simțit nevoia să lupt. M-am gândit la faptul că dacă Ema a ajuns în punctul în care să pună stop, indiferent ce aș face eu acum, poate plecam împreună. Dar poate ajungeam acasă și veneau reproșurile și ne despărțeam acasă. Cred că amândoi ne-am complăcut în situația asta și cred că mai puteam să mai trăim p perioadă cu ea, dar cred că mai devreme sau mai târziu se ajungea la același punct”, a mai zis tânărul la testimonial.

La un moment dat, tânăra i-a pus în față poza cu el și Daria de la ședința foto cu tema „Adam și Eva”, dar și o poză cu el alături de Ema și fiul ei.

„Nu cred că faci asta”, a zis el, văzând poza de familie.

Acesta a fost extrem de emoționat și a părut afectat de primirea fotografiei.

