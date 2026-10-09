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Focul arde puternic, diseară, la Insula Iubirii! Trei băieți și trei fete din cupluri ajung la bonfire, față în față, cu Radu

Emoțiile apasă tot mai tare, fiecare imagine văzută și fiecare cuvânt ascultat produc efecte puternice pentru cei din cupluri.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:43 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:45
Focul arde puternic, diseară, la Insula Iubirii! Trei băieți și trei fete din cupluri ajung la bonfire, față în față, cu Radu | Antena 1
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Au venit în Thailanda, siguri pe ei și pe relațiile lor, convinși că vor merge până la capăt, fără să se confrunte cu vreo problemă, însă fiecare zi le arată că totul se poate schimba într-o clipă. De la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine Insula Iubirii cu o ediție în care focul arde puternic în ambele insule.

Focul arde puternic, diseară, la Insula Iubirii

După ce sâmbăta trecută, cei de acasă au văzut în premieră cum un televizor a fost adus în vila fetelor și a răsturnat toată atmosfera cu imaginile din vila partenerilor, urmările încă se resimt. Bianca va plânge și va admite că vrea ca testul să se încheie, pentru a putea pleca acasă, acolo unde liniștea și emoțiile se resimt diferit. Ce decizie va lua, rămâne de văzut.

În plus, după o zi de date-uri încărcate de stare de bine, vor veni vești importante în ambele vile! La băieți, Ionuț, Lorenzo și Marco vor afla că trebuie să meargă la bonfire. Acolo, se vor discuta atât lucruri extrem de relevante pentru relațiile lor, cât și unele atitudini ale partenelor, la care ei poate se așteptau sau nu.

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Deja marcată de dorul profund pe care-l are față de Marcel, Armina va fi și ea anunțată că merge la bonfire. Nu singură, ci alături de Bianca Iotu și Claudia. Cele trei vor avea stări total diferite – dacă pentru una, lacrimile vor plânge de la început, celelalte vor fi curioase să descopere ce le arată această perioadă despre oamenii iubiți.

Trei băieți și trei fete din cupluri ajung la bonfire, față în față, cu Radu

Ce va ieși la iveală? Ce va rămâne nespus? Printre suspine, lacrimi și dorințe de a vedea totul încheiat, este loc și de sentimente noi? Totul, de la ora 20:30, într-o nouă ediție incendiară din show-ul fenomen!

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!

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