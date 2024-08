Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Iustina a rupt logodna cu Cornel! Imaginile incendiare care au făcut-o să ia hotărârea

Iustina a decis să rupă logodna cu Cornel, după ce a observat anumite gesturi tandre între el și ispita Loredana, în apă.

Flacăra ispitei s-a aprins din nou în vila fetelor. Acestea au vizionat noi imagini cu partenerii lor de pe cealaltă insulă. Cea mai afectată a fost Iustina care, după ce a văzut gesturile tandre dintre Cornel și ispita Loredana, a luat decizia radicală de a rupe logodna, înainte cu trei luni de nuntă.

Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Iustina a decis să rupă logodna cu Cornel

După ce a vizionat imaginile în care a observat o atracție fizică între Cornel și ispita Loredana, Iustina a anunțat că vrea să rupă logodna cu acesta. Cu toate că Radu Vâlcan și celelalte fete au încercat să îi explice că imaginile nu sunt concludente și că acționează în stare de șoc, concurenta a părut neclintită în decizia ei.

„Eu vreau să îmi trimit inelul. Pentru mine e șocul vieții”, a spus Iustina la bonfire.

„Am trăit un an în minciună. Am crezut că sunt iubirea vieții tale, chiar am crezut că sunt femeia vieții tale, dar mi-ai demonstrat aici că ai fost fals în tot acest timp și că eu pentru tine nu am însemnat nimic. Și eu, atunci când îți spuneam că tu te-ai uita la orice femeie, acum mi-ai demonstrat că am avut dreptate. Ce ai făcut tu nu este de iertat”, a mai adăugat concurenta la testimoniale.

„Îmi pare rău că a trebuit să vezi aceste imagini. Nu știm ce a făcut acolo”, i-a zis Radu Vâlcan.

„Știu sigur ce s-a întâmplat în apă. Se vedea clar”, a spus Iustina.

„Contact sexual nu a fost în apă. Ispita avea chilotul pe ea”, a încercat să îi explice Simona Iustinei, care a mai adăugat: „Imaginile nu au fost concludente, dar este decizia ei. Nu s-au pupat pe buze, dar dacă tu vrei să rupi relația cu el... pentru intențiile pe care le-a avut în acel video... Ești în stare de șoc”

„Pentru mine e suficient testul. Relația între mine și Cornel s-a terminat în acest moment. Eu nu concep așa ceva. Eu sunt în stare de șoc și nu pot nici măcar să plâng de șocul pe care îl am. El m-a cerut pe mine în căsătorie, noi avem nunta peste trei luni și tu ce faci? Uite cu cine urma să mă căsătoresc... Un om fals”, a continuat Iustina.

„S-a văzut ce s-a întâmplat acolo în apă, s-a sărutat în apă și eu am spus clar că nu trec peste sărut și sigur s-a întâmplat mai mult decât un sărut, dar eu nu trec nici peste sărut. I-am spus că dacă voi vedea că se sărută cu o fată îi voi trimite inelul și mă voi despărți de el”, a mai transmis aceasta.

Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Daiana l-a făcut „nesimțit” pe Rareș, după ce a ascultat ce a zis despre ea unei ispite

După Iustina, a venit rândul Daianei să vizioneze imagini cu iubitul ei. Concurenta a fost foarte deranjată de cum a vorbit Rareș despre ea la date-ul cu ispita Flori.

„Mă bucur că se amuză pe seama mea. Eram ironică. E un nesimțit, iar exagerează. Zicea că dacă am pistol, mă duc la poliție... Noi stăm în Zalău, avem un bulevard, iar chestia cu mașina s-a întâmplat în Zalău... Avem un bulevard și parcări, inevitabil că ne-am întâlnit. Nu l-am urmărit, dar o să fac dacă tot. Mi se pare că el minte pe toată lumea câteodată”, a spus Daiana în momentul în care Radu Vâlcan a întrebat-o cum comentează imaginile.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

