Insula Iubirii sezon 8, 6 august 2024. Alegerea ispitelor pentru date, mărul discordiei în vila fetelor. Ce a ținut să zică Simona

Fetele au apelat la diverse strategii pentru a alese ispitele cu care mers la date. Unul dintre băieți, însă, a devenit mărul discordiei, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024.

Alegerea ispitelor pentru date, mărul discordiei în vila fetelor. Mai multe dintre concurente au ajuns să se „bată” pentru același băiat și în acest context, Simona a ținut să precizeze câteva lucruri cu privire la preferințele sale.

Isutina a fost prima care a ales și a hotărât să meargă la date cu Radu.

„Exclus, nu mă așteptat de la ea să îl aleagă pe Radu niciodată, niciodată”, a spus surprins Teo, cel cu care și-a petrecut cea mai mare parte din seara anterioară.

„I-am promis un date de foarte mult timp. Nu l-am ales pe Alin pentru că voiam să o las pe Simona să-l aleagă. Nu voiam să creadă că am ceva cu ea și mereu să îl aleg pe Alin”, și-a explicat Iustina decizia.

Ispita Alin, mărul discordiei între fete. Ce schimb de replici a avut loc la alegerea băieților pentru date, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024

Următoarea la rând, însă, a fost Maria care l-a ales pe nimeni altul decât Alin.

„Tura trecută prietenul meu a avut o problemă cu Alin și nu am înțeles de ce. Vreau să îl testez maxim, așa că îi ofer tot ce vrea să primească. Am avut o discuție cu Alin și am văzut că pe el l-ar fi deranjat. Mai mult decât atât, el s-ar fi dus către Alin să îmi transmită un mesaj”, a spus Maria.

„Trebuia să mă ia Simona, așa că Maria a avut de luat decizia înaintea ei, așa că m-a ales”, a precizat ispita.

„Minte. Eu mi-am dat seama că îi place de el, să stea cu el. Dacă știam îl alegeam eu”, a adăugat și Iustina.

Astfel, după ce Alina i-a fost suflat de Maria, Simona l-a ales pentru date pe Marius, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024. Aceasta a explicat că a luat această decizie pentru că, la intrarea ei în casă, a spus că fata a venit să facă „show”.

„Aici s-a interpretat că am venit chitită pentru Alin. Eu vreau să lămuresc lucrul acesta ca să nu mai fiu întreabată în fiecare zi. Mă trezesc că socializez cu un băiat în casă și mi se scoate în evidență lucrul acesta. Eu vreau să ies la date cu Alin, dar nu ca un viitor partener”, a ținut să spună Simona.

Daiana l-a ales pe Teo, iar Cristina va merge la date cu Eric.

