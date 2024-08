Insula Iubirii, sezon 8. Ce mesaj a postat Cristina Rotaru în online, imediat după difuzarea imaginilor cu ea și Diandra

Cristina Rotaru a publicat pe rețelele sociale un mesaj, la scurt timp de la difuzarea imaginilor cu dialogul dintre ea și ispita Diandra de la Insula Iubirii.

Cristina Rotaru le-a mulțumit oamenilor pentru mesajle de susținere pe care le-a primit. Cristina a precizat că s-a bucurat că a demonstrat la acel bonfire special la care a participat alături de Diandra că nu-i place să i se plângă de milă.

Mesajul postat de Cristina Rotaru de la Insula Iubirii, imediat după ce imaginile cu ea și Diandra au fost difuzate la TV: „Retăriesc cu aceeași intensitate...”

„Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru mesaje! Ajută pentru inima mea enorm! Și ceea ce mă bucură este că am reușit să vă arăt că nu sunt o victimă și că nu îmi place să mi se plângă de milă. Ați văzut doar o parte dintre trăirile mele și ați sărit la concluzii, ba chiar mă certați (spre binele meu, sper). Viața încă mă surprinde și mai am multe de învățat. Nu faceți ca mine, dar luați aminte! Am trăit real și astăzi, retăriesc cu aceeași intensitate, deși poate arăt altceva”, a scris Cristina pe Instagram.

Trădată de cel alături de care a trăit ultimii 10 ani din viaţa ei, Cristina a mărturisit la bonfire-ul special: „Nu sunt pregătită, dar nu eram pregătită nici pentru imaginile pe care mi le-aţi arătat cu soţul meu. Nu m-am gândit sub nicio formă că se va întâmpla asta, nu aş mai fi fost aici dacă ştiam. Trebuia să fie un bărbat asumat, să îmi fi spus acasă nemulţumirile, dacă ele existau. Nu să mă facă părtaşă la ceea ce am văzut până acum!”. La rândul ei, Diandra i-a spus verde ȋn faţă ce simte: „Tu, ȋn acest moment, ești o femeie care suferă, căreia ȋi place și se identifică foarte tare cu rolul de victimă!”.

