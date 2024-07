Insula Iubirii, sezonul 8. Bianca Mitroi, imagini înduioșătoare cu cele două pisici pierdute. Ce a transmis în mediul online

Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, sezonul 8 a publicat imagini înduiosătoare alături de pisicile pierdute. Tânăra le-a făcut cunoștință internauților cu animăluțele ei de companie și a oferit mai multe detalii despre întreaga situație.

Povestea Biancăi Mitroi și a lui Robert Braia de la Insula Iubirii, sezonul 8 a uluit întreaga țară. La primul bonfire, băiatul a povestit, fără rețintere, că din cauza faptului că era gelos pe pisicle iubitei sale, le-a speriat pentru a fugi. Chiar dacă, inițial, celelalte cupuri s-au amuzat de felul în care cei doi au expus povestea, gestul lui a stârnit multă indignare în mediul online și i-a atras critici aspre.

Mai multe decât, tânăra a dezvăluit că a suferit foarte mult după ce și-a pierdut pisoii și chiar a intrat în depresie, iar durerea nu i-a trecut nici acum, la 6 luni distanță.

Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, sezonu l 8 a publicat imagini înduiosătoare alături de pisicile pierdute | VIDEO

După ce dezvăluirea Biancăi și a lui Robert de la Insula Iubirii, sezonul 8 s-a viralizat, fata a postat mai multe imagini cu cele două pisici în mediul online. Concurenta a dezvăluit că în ultimele zile a primit o mulțime de mesaje de susținere, astfel că și-a făcut curajul să revadă imagini cu animăluțele de companie.

Articolul continuă după reclamă

La 6 luni distanță de la gestul egoist al iubitului ei, Bianca de la Insula Iubirii, sezonul 8 a dezvăluit că privește imaginile cu lacrimi în ochi. Într-un clip postat pe contul ei de TikTok, aceasta apare alături de Marty și Mishu și le-a făcut cunoștință cu ele internauților.

„🌸 Scriu aceste rânduri printre lacrimi …până acum nu am avut puterea sa ma uit la poze sau videoclipuri , dar voi ați empatizat atat de mult cu povestea și m-am gandit ca meritați sa ii cunoașteți. 🫶

🤍 inima albă este pentru primul meu baiat alb si pur .Ne-am cunoscut în urmă cu 9 ani , o doamnă mi l-a adus în fața unei biserici din Timișoara , era mic cât palma și obișnuia să doarmă numai la gâtul meu , atunci am început să și cant , mi-a dat curaj asistand mereu la repetițiile mele de acasa ,iar de fiecare data cand ma auzea cantand el se sucea , cand iau microfonul in mana e primul meu gand …

🧡 inima portocalie este pentru Mishu sau ,,Misha “ aveam in plan sa ii iau o fetiță primului meu baiat , pentru ca il duceam mereu singurel la pensiuni cand eram plecata ,însă întâmplarea a facut ca pe el sa il găsesc intru-un sant cand ma intorceam de la un eveniment, l-am luat in brate , era mic si plin de purici , a adormit instant la mine in par si asa a devenit al treilea membru al familiei noastre, de atunci ma cauta mereu in somn si nu adormea daca nu era in bratele mele .

Avem mii si mii de amintiri acumulate in ani , acum doua parti din inima mea au plecat odata cu ei si ma rog mereu sa le fie bine . Am facut tot ce mi-a stat in putere sa ii gasesc ,zile si zile de căutări disperate , multe afise , visele mele din fiecare noapte cu ei , de 6 luni , gânduri pline de frustrare si suparare…insa poate mai exista o mică speranță acolo ca poate intro zi ne vom reîntâlni. Au fost si vor rămâne iubirile mele , familia mea de când am crescut mare , doare tare sa fii adult cu inima de copil …🙏🙏”

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

