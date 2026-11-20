Momente tensionate în ediția Insula Iubirii de vineri, 20 noiembrie 2026! Ionuț Mocăniță va ajunge față în față cu Eduard Vlădescu, ispita de care Claudia s-a apropiat tot mai mult în Thailanda. Întâlnirea se anunță una încărcată de emoții.

Testul iubirii continuă să aducă situații dificile pentru concurenți, iar Ionuț Mocăniță se pregătește pentru una dintre cele mai importante confruntări ale sale.

După imaginile de la bonfire, care îl vor surprinde, concurentul va avea ocazia să discute direct cu Eduard Vlădescu, pilotul care i-a oferit Claudiei atenția de care aceasta simțea că avea nevoie: „Pentru Ionuț se anunță zile încărcate la Insula Iubirii! Bonfire-ul abia a început, iar imaginile îl vor surprinde”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială a emisiunii.

Tensiunea va crește odată cu întâlnirea celor doi bărbați. Ce își vor spune Ionuț și Eduard și cum va reacționa concurentul când va ajunge în fața ispitei?

Răspunsurile, în această seară, de la ora 20:30, la Insula Iubirii, pe Antena 1 și AntenaPLAY.