Ionuț Mocăniță a făcut confesiuni cu lacrimi în ochi, la ceremonia focului difuzată pe 20 noiembrie 2026. Descoperă ce a zis despre iubita lui, Claudia Ion.

În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță și-a deschis sufletul și s-a destăinuit, cu lacrimi în ochi. Astfel au ieșit la iveală detalii pe care fanii show-ului nu le știau.

Ionuț Mocăniță a făcut confesiuni neașteptate la Insula Iubirii sezonul 10, cu lacrimi în ochi. Ce s-a aflat despre el și Claudia Ion

După ce Prințul Marco a avut parte de o ceremonie a focului dureroasă, iată că a venit rândul lui Ionuț Mocăniță să descopere ce imagini i-a pregătit Radu Vâlcan, în ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

„După ce și-a scos el dintele, clar trebuie să îl scot și eu. Nu trebuie să rămânem cu dureri în interior. M-am regăsit în povestea lui, în întâmplarea lui. Poate la mine poate au fost și lipsurile și neînțelegerile dintre noi. Poate nu am știut să îmi găsesc cuvintele de fiecare dată și, din vina mea, am agitat-o. Nu am reușit să găsim o soluție de fiecare dată. S-au strâns foarte multe, până s-a ajuns la dubii, minciuni, ascunzișuri, de o parte și de alta. A început să doară, s-au răscolit în mine multe dureri. Nu știam neapărat că e un dinte pe care trebuie să îl scot sua o măsea de minte. Și eu consider că m-am apropiat de Andrușca și, având în vedere că am venit aici într-o relație, mi-a răspuns la niște întrebări, la niște chestii. Dacă era totul perfect nu trebuia să mai las pe nimeni. Să observ, să apreciez sau să înțeleg că îmi lipsește ceva. Și nu le-am acceptat până acum. Sunt gata să văd ce a zis ea”, a fost confesiunea făcută de concurrentul care a anunțat că este pregătit să vadă imaginile pe care i le-a pregătit Radu Vâlcan.

Articolul continuă după reclamă

„Mult teatru! Câtă suferință emană Ionuț și câtă durere, cât de nenorocită am fost eu în relația asta”, a spus tânăra, care a explicat fatptul că s-a despărțit de el din cauza lui.

„Noi nu reușeam să avansăm cu relația noastră. Îmi zicea că dacă vreau să avansăm în relație atunci trebuie să plătesc chirie, mâncare, facturi…Adică tu mă iei pe mine de la mămica mea din palat, unde stau uite așa, că nu făceam nimic, ca să vin să fac curățenie, să plătesc chirie și să mai spăl și chiloți?! Nu merge chiar așa! Și când m-am despărțit de Ionuț”, a spus tânăra.

„Acum aflu că el m-a adus la Insula Iubirii că nu aveam încredere în mine. Eu l-am pus să dea mesaje la fete, să scrie fetelor că vrea distracție rapidă…Vreau să aud sacrificiile lui, eu nu știu ce face el. A zis că sunt toxică. Nu are nicio explicație pentru faptul că eu eram la botez și el a chemat-o acasă la mine pe prietena lui. Nu ai cum să fie el în confort cu mine dacă eu sunt mai sus ca el. Mă refer în toate sensurile de pe pământul ăsta. L-am ajutat pe Ionuț de câte ori avea nevoie. Azi îi dădeam bani, mâine dădea like-uri la fete. M-a manipulat”, a zis concurenta, în mod ironic.

„Nu e adevărat”, a fost replica lui Ionuț Mocăniță, atunci când a privit imaginile.

„Am vrut să îți arăt cum e să începi. Altfel erai acolo. Eu m-am luptat cu ai mei, când îmi spuneau să nu mai fiu…M-am luptat cu ai mei, când au văzut că nu e bună pentru mine. Și ea vine să spună chestiile astea la televizor?”, a spus cu lacrimi în ochi Ionuț Mocăniță, care a dezvăluit detalii despre ce sacrificii a făcut și despre clipele în care Claudia Ion nu a fost o iubită suficient de bună.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.