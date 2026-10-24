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Ispita Gabriela, reacție surprinzătoare la Insula Iubirii! Ce spune despre dorința Biancăi de a-l ține din scurt pe Marco

Ispita Gabriela a avut o reacție surprinzătoare la Insula Iubirii, asta după ce Marco i-a povestit cum a vorbit Bianca despre ea.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 19:40 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 21:13
Ispita Gabriela, reacție surprinzătoare la Insula Iubirii! Ce spune despre dorința Biancăi de a-l ține din scurt pe Marco | antena 1
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Tensiunile cresc la Insula Iubirii, iar relația dintre Marco și Bianca continuă să fie în centrul atenției. După discuțiile aprinse dintre cei doi și amenințările privind plecarea din emisiune, Gabriela a avut o reacție neașteptată când a aflat ce se întâmplă între concurenți.

Ispita Gabriela, reacție surprinzătoare la Insula Iubirii!

Ispita a comentat atitudinea Biancăi și a mărturisit că o surprinde teama acesteia de a-l pierde pe partener, mai ales după zece ani petrecuți împreună.

În timpul discuției, Bianca i-ar fi transmis Gabrielei ce a spus Marco despre ea, iar situația a stârnit noi reacții. Prințul a povestit că a văzut-o pe Bianca mult mai amplificată emoțional, observând că frica și ura acesteia par să fi devenit și mai puternice. El a considerat că nu este corect ca ispita să fie atacată pentru ceea ce se întâmplă în relația celor doi, deoarece problema ar ține, în opinia sa, de sentimentele și trăirile concurentului în cadrul emisiunii.

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Gabriela, surprinsă de teama Biancăi de a-l pierde pe Marco: „Ce e asta, obsesie sau iubire?”

Gabriela nu și-a ascuns uimirea în fața situației și a vorbit despre calitățile Biancăi, pe care o consideră o femeie frumoasă, carismatică și cu numeroase atuuri. Tocmai de aceea, ispita nu înțelege de ce aceasta ar simți o asemenea teamă că l-ar putea pierde pe Marco, după un deceniu de relație.

„E superbă, are carismă și multe atuuri cu care ar putea să fie indestructibilă”, a spus Gabriela, înainte de a-și exprima nedumerirea în legătură cu sentimentele Biancăi. În opinia sa, faptul că cei doi sunt împreună de zece ani și că Marco i-ar fi demonstrat că îi oferă ceea ce are nevoie face ca reacțiile concurentei să fie cu atât mai surprinzătoare.

„Ceea ce mă surprinde e că sunt de 10 ani și de ce îți e frică că după 10 ani ți-e frică că îl pierzi dacă îți dă tot și îți demonstrează. Ce e asta, obsesie sau iubire?”, a întrebat ispita.

Între timp, Bianca a lăsat să se înțeleagă că își dorește să se întoarcă acasă și speră ca această perioadă să se încheie cât mai curând. Marco, la rândul său, a dat de înțeles că nu știe dacă va mai putea continua relația în aceleași condiții, afirmând că este posibil să nu plece din emisiune alături de altcineva, dar nici împreună cu Bianca.

Declarațiile celor doi arată că tensiunile sunt departe de a se fi încheiat, iar reacția Gabrielei aduce o nouă perspectivă asupra fricii Biancăi de a-și pierde partenerul după zece ani de relație.

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