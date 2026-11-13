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La ce oră începe Insula Iubirii, vineri, 13 noiembrie 2026. Programul Antena 1 și ce trebuie să știe telespectatorii

Insula Iubirii revine vineri, 13 noiembrie 2026, cu un bonfire incendiar pregătit Radu Vâlcan. Descoperă la ce oră începe emisiunea și ce trebuie să știe telespectatorii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 08:22 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:04
Descoperă la ce oră se difuzează Insula Iubirii vineri, 13 noiembrie 2026 | Antena 1
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Cel mai dur test al fidelității revine cu o ediție intensă și un bonfire pe măsură. Descoperă la ce oră începe Insula Iubirii vineri, pe 13 noiembrie 2026, dar și ce trebuie să știe telespectatorii care urmăresc programul TV al Antenei 1.

La ce oră începe Insula Iubirii, vineri, 13 noiembrie 2026. Programul Antena 1 și ce trebuie să știe telespectatorii

Show-ul fenomen din România revine diseară, pe 13 noiembrie 2026, cu o ediție care va aduce telespectatorilor răsturnări neașteptate de situație, confesiuni neașteptate și momente intense. Radu Vâlcan a pregătit concurenților de la Insula Iubirii un bonfire incendiar, iar experiența din Thailanda va începe să își arate concluziile. Cuplurile care au venit să-și testeze iubirea în cel mai dur test al fidelității vor trece prin alte momente de foc, la un bonfire ce se anunță a fi unul intens.

Dacă în ediția precedentă, fetele au fost cele care au mers la ceremonia focului și au văzut ce au făcut partenerii lor în preajma ispitelor, iată că acum vine momentul băieților să descopere cât de fidele au fost partenerele lor. Când a văzut imaginile cu Marco și ispita Gabriella, în timpul unor momente fierbinți, Bianca Ghiurcă s-a înfuriat, s-a ridicat de pe scaun și a cerut să plece din emisiune și din Thailanda, refuzând orice formă de dialog. În ediția din seara aceasta, Marco e cel care va merge la ceremonia focului și va afla că partenera lui nu doar că a aflat totul, dar că a și reacționat cu imensă furie. Nici ceilalți băieți nu vor scăpa de momentele tensionate, imagini surprinzătoare și confesiuni neașteptate.

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Vă reamintim faptul că, în ediția precedentă, Ionuț Mocăniță a refuzat testul poligraf care ar fi putut să clarifice anumite întrebări care afectează relația lui cu Claudia Ion, însă concurentul a refuzat, lucru ce a adus o confirmare dureroasă pentru tânără. Aceasta a realizat, poate încă o dată, faptul că temerile sale legate de înșelat s-au adeverit. Diseară, la ceremonia focului, rămâne de văzut ce vești va primi concurentul.

Nu rata cel mai fierbinte bonfire de la Insula Iubirii diseară. Emisiunea începe de la ora 20:30.

Fanii emisiunii trebuie să știe faptul că Insula Iubirii nu se va difuza și sâmbătă, pe 14 noiembrie 2026, căci atunci va fi meci. Echipa națională a României va înfrunta Polonia de la ora 21:45, iar meciul se va vedea pe Antena 1!

Totul se vede diseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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