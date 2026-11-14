Marco, bulversat de reacția Biancăi la imaginile cu el și Gabriela de la hotel. Ce declară despre căsnicia sa la Insula Iubirii

Prințul Marco participă la ceremonia focului, unde vede imagini cu Bianca. Iată cum a reacționat când a văzut-o pe soția sa.

Marco, bulversat de reacția Biancăi la imaginile cu el și Gabriela de la hotel | Antena 1

Prințul Marco și Ionuț Mocăniță merg împreună la bonfire.

„Sunt în pace cu mine”, spune Marco. „De ceea ce mi-era frică am scăpat. Am făcut ceea ce am simțit.”

Cu toate acestea, Marco mărturisește că este trist, nedorindu-și să o vadă pe Bianca după ce află de infidelitatea sa: „Pentru durerea pe care i-am transmis-o. În același rând mă simt eliberat de ceva.”

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După date-ul special cu ispita Gabriela, Marco este invitat de Radu Vâlcan la ceremonia focului.

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Marco, bulversat de reacția Biancăi la imaginile cu el și Gabriela de la hotel

În drum spre întâlnirea cu Radu Vâlcan, Marco mărturisește că și-a descoperit o strălucire aparte la Insula Iubirii.

„Am păcătuit de față cu toată România”, adaugă el. „Sunt pregătit să accept toate consecințele. Sunt curios să văd ce se va întâmpla.”

„Sper să nu rămâi fără dinți în seara asta”, îi spune Radu Vâlcan lui Marco, făcând referire la expresia folosită de concurent.

Marco privește cu lacrimi în ochi imaginile cu soția sa. Când Bianca cere să oprească imaginile de la date-ul soțului ei, Marco exclamă: „Brava!”

După difuzarea întregului material cu Bianca, Marco cere să plece: „Radu, și eu vreau să plec!”

„Unde?” întreabă Radu Vâlcan.

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„La ea”, răspunde concurentul. „Oriunde ar fi. Aș vrea să fiu lângă ea acum.”

„Nu aș fi vrut niciodată să ajung la chestia asta, să-i dau aceste imagini. Eu o iubesc cel mai mult pe Bianca și nu pot s-o pierd așa”, mai declară el.

Radu îl anunță că Bianca este încă pe Insulă și să dorește să ducă testul la bun sfârșit.

„Chiar nu pot s-o judec pentru cum a reacționat”, spune Marco.

Marco vede și imaginile în care Bianca relatează fetelor și ispitelor masculine din vilă ceea ce a văzut la bonfire. Concurentul este bulversat de reacția soției sale:

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„Nu mă așteptam să treacă peste așa de repede”, spune el. „Și sunt așa șocat! Ceea ce ea nu cred că a înțeles e că nu a fost doar pur și simplu ceva fizic și cred că fuge de chestia asta pentru că chestia asta o poate durea cel mai mult!”

De asemenea, mărturisește că: „Fața ei mi-a rupt sufletul! Dar, în același timp, adevărul este că eu am ajuns acolo unde am ajuns datorită... un parcurs pe care am hotărât să-l aleg...”

Marco a ținut să menționeze că atunci când Bianca a spus că după Insula Iubirii el va trebui să o accepte așa cum este s-a înșelat: „Nu. Dacă am făcut chestia asta e pentru că nu mai accept unele lucruri.”

„Nu știu dacă o să pot eu să accept din nou să fiu sufocat! Și tocmai pentru asta am venit, să nu mai fie totul ca înainte atât de toxic uneori!” a mai adăugat el.