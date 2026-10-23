Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Marco, la capătul puterilor la Insula Iubirii! Ce mărturisire a făcut după experiențele de pe insulă: „O să mă întorc la o...”

Marco, la capătul puterilor la Insula Iubirii! Ce mărturisire a făcut după experiențele de pe insulă: „O să mă întorc la o...”

Marco a ajuns la capătul puterilor la Insula Iubirii și a început să plângă încă o dată. Ce s-a întâmplat cu Prințul?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 18:24 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 23:44
Marco, la capătul puterilor la Insula Iubirii! Ce mărturisire a făcut după experiențele de pe insulă: „O să mă întorc la o...” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Marco a ajuns într-un moment extrem de vulnerabil la Insula Iubirii. Deși la începutul experienței susținea că a venit pe insulă fără sentimente, apropierea de Gabriela pare să fi scos la suprafață emoții pe care nici el nu reușește să le înțeleagă pe deplin.

Marco, la capătul puterilor la Insula Iubirii!

Concurentul a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre stările contradictorii prin care trece, recunoscând că are nevoie de timp pentru a-și pune ordine în gânduri.

Pe măsură ce finalul experienței se apropie, Marco pare tot mai prins între ceea ce simte și felul în care s-a obișnuit să se comporte. În discuția cu Gabriela, acesta i-a mărturisit că speră ca ea să nu plece, amintindu-i de momentul în care spusese că ar putea părăsi insula.

Articolul continuă după reclamă

„N-ai vorbit cu nimeni, nu?”, a întrebat-o el, vizibil emoționat. Marco a recunoscut că trăiește sentimente contrastante și că nu știe cum să le explice, cerându-i Gabrielei să mai rămână puțin alături de el.

Tânăra i-a atras însă atenția că se apropie finalul, iar timpul petrecut împreună este limitat. Răspunsul lui Marco a fost unul care a spus multe despre schimbarea prin care trece: dacă la început venise fără sentimente, acum apropierea dintre ei îl face să-și pună întrebări.

Marco, copleșit de emoții: „O să mă întorc la o viață de bătrâni”

Momentul cel mai intens a venit atunci când Marco a vorbit deschis despre nevoia de a se simți bine și despre teama că, odată întors acasă, va reveni la vechile obiceiuri.

„Vreau să mă simt bine, când ne întoarcem de aici, o să mă întorc la o viață de bătrâni și de-aia mă vedeți așa”, a spus concurentul, înainte de a izbucni în lacrimi.

Marco a explicat că, în timp, s-a închis în el și a acumulat mai multe lucruri pe care nu a reușit să le exprime. Apropierea de Gabriela l-a făcut să se întrebe de ce se simte atât de bine în compania unei persoane pe care o cunoaște de puțin timp și de ce nu a reușit să trăiască aceleași stări în alte contexte.

Pentru el, experiența pare să fi devenit mai mult decât un test al atracției. Este și o confruntare cu propriile emoții, cu vulnerabilitatea și cu felul în care se raportează la ceilalți.

În paralel, la bonfire, Mocăniță a vorbit despre problemele din relația cu Claudia și despre zidul pe care l-a construit între ei. Concurentul a recunoscut că lipsa comunicării și conflictele repetate au afectat relația, deși susține că încă o iubește.

Întrebat dacă este dispus să facă un test poligraf pentru a-și susține versiunea și pentru binele Claudiei, Mocăniță a ezitat, dar în cele din urmă a acceptat. Astfel, tensiunile din cuplu rămân departe de a fi lămurite, iar următoarele momente ar putea aduce răspunsuri importante.

Prima ceartă între Marco și Gabriela la Insula Iubirii! Ce a declanșat tensiunile: „Eu nu te aleg la date”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani
Observatornews.ro Zbor direct de la Bucureşti în Mexic. Cine îl operează şi care va fi durata Zbor direct de la Bucureşti în Mexic. Cine îl operează şi care va fi durata
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se întâmplă diseară, 23 octombrie, la Insula Iubirii. Intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă premieră
Ce se întâmplă diseară, 23 octombrie, la Insula Iubirii. Intrarea lui Radu Vâlcan în vila fetelor aduce o nouă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Imagini de senzație cu Dima Roșca de la Insula iubirii și Naba Salem. Ispita, în mâini, peste brunetă: „Mă simt în pericol”
Imagini de senzație cu Dima Roșca de la Insula iubirii și Naba Salem. Ispita, în mâini, peste brunetă: „Mă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x