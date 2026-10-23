Marco a ajuns la capătul puterilor la Insula Iubirii și a început să plângă încă o dată. Ce s-a întâmplat cu Prințul?

Marco, la capătul puterilor la Insula Iubirii! Ce mărturisire a făcut după experiențele de pe insulă: „O să mă întorc la o...” | antena 1

Marco a ajuns într-un moment extrem de vulnerabil la Insula Iubirii. Deși la începutul experienței susținea că a venit pe insulă fără sentimente, apropierea de Gabriela pare să fi scos la suprafață emoții pe care nici el nu reușește să le înțeleagă pe deplin.

Marco, la capătul puterilor la Insula Iubirii!

Concurentul a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre stările contradictorii prin care trece, recunoscând că are nevoie de timp pentru a-și pune ordine în gânduri.

Pe măsură ce finalul experienței se apropie, Marco pare tot mai prins între ceea ce simte și felul în care s-a obișnuit să se comporte. În discuția cu Gabriela, acesta i-a mărturisit că speră ca ea să nu plece, amintindu-i de momentul în care spusese că ar putea părăsi insula.

Articolul continuă după reclamă

„N-ai vorbit cu nimeni, nu?”, a întrebat-o el, vizibil emoționat. Marco a recunoscut că trăiește sentimente contrastante și că nu știe cum să le explice, cerându-i Gabrielei să mai rămână puțin alături de el.

Tânăra i-a atras însă atenția că se apropie finalul, iar timpul petrecut împreună este limitat. Răspunsul lui Marco a fost unul care a spus multe despre schimbarea prin care trece: dacă la început venise fără sentimente, acum apropierea dintre ei îl face să-și pună întrebări.

Marco, copleșit de emoții: „O să mă întorc la o viață de bătrâni”

Momentul cel mai intens a venit atunci când Marco a vorbit deschis despre nevoia de a se simți bine și despre teama că, odată întors acasă, va reveni la vechile obiceiuri.

„Vreau să mă simt bine, când ne întoarcem de aici, o să mă întorc la o viață de bătrâni și de-aia mă vedeți așa”, a spus concurentul, înainte de a izbucni în lacrimi.

Marco a explicat că, în timp, s-a închis în el și a acumulat mai multe lucruri pe care nu a reușit să le exprime. Apropierea de Gabriela l-a făcut să se întrebe de ce se simte atât de bine în compania unei persoane pe care o cunoaște de puțin timp și de ce nu a reușit să trăiască aceleași stări în alte contexte.

Pentru el, experiența pare să fi devenit mai mult decât un test al atracției. Este și o confruntare cu propriile emoții, cu vulnerabilitatea și cu felul în care se raportează la ceilalți.

În paralel, la bonfire, Mocăniță a vorbit despre problemele din relația cu Claudia și despre zidul pe care l-a construit între ei. Concurentul a recunoscut că lipsa comunicării și conflictele repetate au afectat relația, deși susține că încă o iubește.

Întrebat dacă este dispus să facă un test poligraf pentru a-și susține versiunea și pentru binele Claudiei, Mocăniță a ezitat, dar în cele din urmă a acceptat. Astfel, tensiunile din cuplu rămân departe de a fi lămurite, iar următoarele momente ar putea aduce răspunsuri importante.