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Marian, reacție neașteptată după ce a văzut-o pe Mira în brațele Jaguarului, la Insula Iubirii. Ce a spus despre sentimentele lui

Marian a primit și el șansa de a vedea imagini cu partenera sa, Mira. Ce a spus concurentul despre apropierea acesteia față de Jaguarul.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 19:28 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 20:34
Marian, reacție neașteptată după ce a văzut-o pe Mira în brațele Jaguarului, la Insula Iubirii. Ce a spus despre sentimentele lui | antena 1
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Marian a avut parte de un moment dificil la bonfire-ul de la Insula Iubirii, după ce a văzut imaginile în care Mira și ispita Jaguarul apar tot mai apropiați.

Marian, reacție neașteptată după ce a văzut-o pe Mira în brațele Jaguarului, la Insula Iubirii

Deși concurentul susține că i-a cerut partenerei sale să se comporte natural și să nu se abțină în timpul experienței, imaginile l-au afectat, mai ales când a realizat cât de repede pare că aceasta și-a exprimat sentimentele față de un bărbat pe care îl cunoaște de numai câteva zile.

Reacția lui Marian a fost una încărcată de emoție. Acesta a recunoscut că îi este greu să găsească vorbele potrivite pentru a descrie ceea ce a simțit în momentul în care a văzut apropierea dintre Mira și Jaguarul.

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„Asta i-am spus să facă, să-și facă testul, amândoi, să vedem dacă unul din noi poate să ajungă în punctul în care a ajuns ea”, a explicat concurentul.

Marian a ținut să precizeze că și el a dansat cu ispitele și a căutat apropierea acestora, însă susține că nu a ajuns în situația de a se lăsa sărutat sau mângâiat și nici de a avea astfel de gesturi față de o altă femeie.

Marian, despre apropierea dintre Mira și Jaguarul: „E dureros”

Concurentul a mărturisit că cel mai mult l-a durut rapiditatea cu care Mira pare să se fi apropiat emoțional de Jaguarul. În opinia sa, imaginile au scos la iveală una dintre cele mai mari probleme ale relației lor: legătura sentimentală dintre ei.

„E dureros să văd că în atât de scurt timp ea zicea că își exprimă toate sentimentele unui om pe care l-a cunoscut de două, trei zile. Pe partea sentimentală avem cele mai mari probleme”, a declarat Marian.

Discuția cu Radu Vâlcan a adus în prim-plan și un episod mai vechi din relația celor doi. Marian a povestit că a existat o problemă legată de jocurile de poker, după ce Mira a aflat că el îi spusese că merge în oraș, deși, în realitate, se ducea să joace poker.

Prezentatorul i-a amintit și de reproșurile Mirei, care susține că nu s-a simțit iertată după cele întâmplate și că a fost afectată de atitudinea partenerului său.

Marian a recunoscut că, în momentul în care a aflat despre trecutul ei sentimental, s-a gândit inițial să pună capăt relației. Ulterior, a decis să îi mai acorde o șansă, deși mărturisește că uneori a regretat această alegere.

Mai mult, concurentul a admis că vede în comportamentul lui Jaguarul anumite lucruri pe care și el le-a făcut în relația cu Mira, dar pe care aceasta nu le-a primit în același fel.

Vom vedea dacă imaginile de la bonfire îi vor determina pe cei doi să își reevalueze relația și dacă vor reuși să depășească problemele care îi despart.

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