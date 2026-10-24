Mocăniță, gest neașteptat față de ispita Andrușca la Insula Iubirii! Propunerea îndrăzneață care a surprins-o

Mocăniță i-a propus ispitei Andrușca să-l ajute cu ținuta, asta după ce o perioadă s-a îndepărtat de ea. Ce s-a întâmplat.

Momente neașteptate între Mocăniță și ispita Andrușca la Insula Iubirii! Cei doi au petrecut timp împreună, iar concurentul a găsit un motiv să-i ceară ajutorul.

Mocăniță, gest neașteptat față de ispita Andrușca la Insula Iubirii!

De această dată, totul a pornit de la o bandană, însă schimbul de replici dintre ei a adus și câteva complimente, semn că Mocăniță se simte tot mai în largul său în preajma ispitei.

Andrușca a povestit că bandanele pe care le poartă Mocăniță sunt primite chiar de la ea. Mai mult, concurentul își alege ținutele în funcție de accesoriul respectiv, un detaliu pe care ispita l-a remarcat. Cei doi au avut parte de o interacțiune relaxată, iar Mocăniță nu a ezitat să o cheme pe Andrușca pentru a-l ajuta să-și lege bandana.

Articolul continuă după reclamă

În timpul momentului petrecut împreună, Mocăniță i-a cerut ispitei să-l ajute să-și lege bandana, folosind o replică directă: „Hai, vino și leagă-mă”. Andrușca s-a implicat, iar concurentul a fost mulțumit de rezultat, mărturisind că aceasta l-a legat „bine rău de tot”.

Mocăniță, în compania Andrușcăi: „Hai, vino și leagă-mă

Între timp, în vilă au existat și alte momente care au atras atenția. Eduard a povestit că s-a trezit dimineața și a pregătit lucruri pentru Claudia, inclusiv micul dejun. Claudia a fost atentă la gesturile lui, însă a recunoscut că este confuză în privința propriilor sentimente. Deși îl iubește pe Ionuț, ea se întreabă de ce se simte atât de bine în preajma lui Eduard și de ce se trezește uneori agitată, cu inima bătându-i puternic.

În același timp, concurenții și ispitele au continuat să petreacă timp împreună, iar unele apropieri au devenit tot mai evidente. Narcis i-a mărturisit Biancăi că prezența ei îl încinge, în timp ce Andrușca a vorbit despre planurile de distracție.

Se va vedea dacă apropierea dintre Mocăniță și Andrușca va rămâne la nivelul unor momente amuzante și al complimentelor sau dacă între cei doi se va contura o legătură mai puternică pe parcursul experienței de la Insula Iubirii.