Mocăniță rupe promisiunea făcută Claudiei la Insula Iubirii! Ce a decis să mărturisească despre relația lor

Într-o discuție extrem de sinceră cu ispitele fete, dar și cu băieții, Mocăniță a decis să rupă tăcerea și să spună tot ce s-a întâmplat în relația sa cu Claudia, deși i-a promis acesteia că nu va divulga niciodată secretul său.

Mocăniță a decis să spună lucrurilor pe nume la Insula Iubirii și să dezvăluie detalii neștiute până acum despre relația pe care a avut-o cu Claudia.

Mocăniță rupe promisiunea făcută Claudiei la Insula Iubirii!

Deși îi promisese partenerei sale că nu va vorbi despre anumite întâmplări din trecut, concurentul a mărturisit că a ajuns într-un punct în care simte că trebuie să clarifice totul. Dezvăluirile sale au scos la iveală episoade care l-au afectat profund și care, potrivit spuselor lui, au contribuit la deteriorarea relației.

Vizibil apăsat de situația în care se află, Mocăniță a recunoscut că nu se simte deloc bine că a ajuns să vorbească public despre aceste lucruri. El a explicat că, atunci când a cunoscut-o pe Claudia, aceasta ar fi fost implicată într-o altă relație de aproximativ un an și jumătate sau doi ani, însă nu i-ar fi spus acest lucru. Mai mult, concurentul susține că, timp de o lună, ea s-ar fi întâlnit în continuare cu acel băiat.

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Mocăniță, dezvăluiri neașteptate despre trecutul Claudiei: „Trebuie să le rezolv”

Concurentul a povestit și despre suspiciunile pe care le-a avut de-a lungul relației. Deși simțea în repetate rânduri că alți bărbați se apropiau de Claudia, Mocăniță a spus că ajunsese să creadă că totul era doar în mintea lui. După despărțire, însă, a avut parte de o situație care i-ar fi confirmat unele temeri: în momentul în care Claudia a venit să-și ia hainele de la el, aceasta s-ar fi întâlnit cu băiatul despre care el bănuia deja că exista în poveste.

Mocăniță a mai afirmat că a aflat ulterior și despre o altă relație, iar unele informații primite de la o persoană care cunoștea situația l-ar fi afectat puternic. Acesta susține că alți băieți ar fi râs de el, în timp ce el nu știa ce se întâmplă în spatele său.

În același timp, concurentul nu a încercat să se prezinte drept lipsit de greșeli. El a recunoscut că a intrat pe Tinder, deși nu este mândru de alegerea făcută, și a admis că ar fi trebuit să-și pună mai multe întrebări despre relația lor. Potrivit lui, între cei doi se instalaseră probleme de comunicare, iar relația devenise toxică încă de la început.

Mocăniță a mărturisit că a făcut numeroase sacrificii pentru Claudia, însă a simțit că acestea nu au fost înțelese. Mai mult, după despărțire, ea i-ar fi spus că nu era suficient pentru ea și că merita mai mult, inclusiv din punct de vedere material.

Toate aceste experiențe l-au făcut să se îndoiască de viitorul lor împreună. Concurentul a explicat că tocmai problemele nerezolvate l-au determinat să se înscrie la Insula Iubirii, convins că, dacă relația ar fi fost cu adevărat în regulă, nu ar fi ajuns în acest punct.