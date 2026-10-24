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Mocăniță s-a accidentat în timpul unui date cu ispita Andrușca, la Insula Iubirii! Ce i-a propus după incident

Mocăniță s-a accidentat în timpul unui date și i-a propus ispitei Andrușca să-l însoțească la spital. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 19:59 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 22:15
Mocăniță s-a accidentat în timpul unui date cu ispita Andrușca, la Insula Iubirii! Ce i-a propus după incident | antena 1
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O întâlnire care trebuia să fie una relaxantă s-a transformat într-un moment neașteptat pentru Mocăniță, la Insula Iubirii. Concurentul s-a lovit în timpul date-ului cu ispita Andrușca, iar situația l-a făcut să aducă în discuție chiar și posibilitatea de a merge la spital.

Mocăniță s-a accidentat în timpul unui date cu ispita Andrușca, la Insula Iubirii!

Chiar și așa, experiența nu pare să-l fi făcut să dea înapoi, ba dimpotrivă, la final a transmis că și-ar dori să continue.

Mocăniță a întrebat-o pe Andrușca dacă vrea să vină cu el la spital, după ce s-a lovit. Momentul a atras atenția, mai ales că cei doi petrecuseră timp împreună și păreau să se simtă confortabil unul în compania celuilalt. În ciuda incidentului, concurentul a lăsat să se înțeleagă că nu regretă experiența. „Concluzia, mai vreau”, a spus acesta, sugerând că ar fi dispus să mai petreacă timp alături de ispită.

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Incidentul lui Mocăniță nu a fost singurul moment care a atras atenția în vila concurenților. În paralel, Claudia a vorbit despre schimbările pe care le simte în preajma lui Eduard și despre felul în care acesta reușește să-i ofere ceva ce consideră esențial: atenție și ascultare.

Apropieri între concurenți

Claudia a mărturisit că, la început, era confuză și nu înțelegea exact ce i se întâmplă sau ce își dorește. Treptat, însă, a început să observe că Eduard o ascultă cu adevărat și că îi pasă de ceea ce spune. Pentru ea, acest lucru contează enorm și a devenit unul dintre motivele pentru care îl alege la date-uri.

„Faptul că mă aude, e mult rău pentru mine. Să mă auzi”, a explicat Claudia, subliniind că nu își dorește doar să vorbească, ci să simtă că mesajul ei ajunge la celălalt.

Și Bianca pare să se apropie tot mai mult de Narcis. Concurenta a recunoscut că simte fluturi în stomac și că ispita îi oferă, în această perioadă, ceea ce are nevoie. Mai mult, a spus că, dacă ar intra într-o relație, și-ar dori ca un bărbat să se comporte precum Narcis.

Acesta, la rândul său, a explicat că își dorește să-și formeze o imagine completă despre situația Biancăi, pornind de la lucrurile pe care ea i le-a povestit.

În timp ce sentimentele și apropierile se intensifică, experiența de la Insula Iubirii continuă să-i pună pe concurenți în fața unor situații neașteptate. Iar Mocăniță pare hotărât să nu lase nici măcar incidentul de la date să-i schimbe dorința de a continua să o cunoască pe Andrușca.

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