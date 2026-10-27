Fanii emisiunii Insula Iubirii au fost mai mult decât surprinși atunci când au văzut ce i-a spus Ionuț Mocăniță ispitei Andrușca, de față cu toți cei prezenți.

În ultimele ediții ale emisiunii Insula Iubirii, telespectatorii au putut observa faptul că Ionuț Mocăniță este din ce în ce mai apropiat sau interesat de ispita Andrucșa. Concurenta a avut răbdare și l-a lăsat pe tânăr să se apropie de ea. Într-una dintre edițiile recente, camerele de filmat au surprins diferite tachinări și replici îndrăznețe între cei doi.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a putut să îi spună Ionuț Mocăniță ispitei, fără pic de reținere, la Insula Iubirii.

Mocăniță, tachinări și replici îndrăznețe cu ispita Andrușca! Ce a putut să îi spună, de față cu toți, la Insula Iubirii

Întru-una dintre dimineți, în vila băieților, Andreea Aurica, adică ispita Andrușca, a fost surprinsă în timp ce se tachina cu Ionuț Mocăniță, înainte de plecarea la date. La un moment dat, Ionuț Mocăniță i-a zis ceva cu totul și cu totul neașteptat, ce i-a surprins nu doar pe cei prezenți la momentul respectiv în salon, ci inclusiv pe ispită.

„Hai să te leg cum știu eu mai bine, Mocăniță”, i-a zis Andrușca amuzată.

„Aoleu, lega-m-ai!”, a fost răspunsul neașteptat al concurentului de la Insula Iubirii.

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Concurentul s-a așezat în fața oglinzii și a început să se aranjeze înainte de a merge la întâlnire cu ispita.

„Am avut o stare destul de bună încă de dimineață, pe lângă faptul că mergeam cu el la date. Că în sfârșit, în sfârșit se întâmplă ceva. Îl vedeam cum stătea acolo și fermenta lucrurile prin vilă și cum se uita...”, a mărturisit tânăra la testimonial.

„Bandanele le-a primit de la mine, iar acum își face aoutfit-uri cu bandane, în funcție de bandană. Chiar e frumos, mai ales cu părul ăla des, barba, sprâncenele...”, a mai completat ispita.

Ulterior, concurenții au început să se dea cu loțiune de plajă, ca să se bucure de încă o zi plină de surprize în thailanda, la Insula Iubirii.

Fie că iau vitamine sau un tonic după lungile nopți de discuții sau de petreceri, fie că folosesc produse de îngrijire a pielii pentru plajă sau pentru hidratare, înainte de date, Spring Farma este alături de concurenții de la Insula Iubirii și are grijă de nevoile acestora, oferindu-le cele mai bune produse.