Ionuț Mocăniță a declarat că își dorește ca și iubita lui, Claudia, să meargă la un test poligraf. Care este motivul concurentului pentru ideile sale.

Mocăniță vrea ca iubita lui, Claudia, să treacă prin testul poligraf la Insula Iubirii. Ce suspiciuni are concurentul | antena 1

Mocăniță a făcut o solicitare neașteptată la Insula Iubirii! După ce a acceptat să fie supus testului poligraf pentru a-și susține declarațiile în fața Claudiei, concurentul a dezvăluit că își dorește ca și iubita lui să treacă prin aceeași experiență.

Mocăniță vrea ca iubita lui, Claudia, să treacă prin testul poligraf la Insula Iubirii

Decizia sa ar putea deschide un nou capitol în povestea celor doi, mai ales că bărbatul susține că are, la rândul său, întrebări la care ar vrea să primească răspunsuri.

Totul a pornit de la discuția cu Radu Vâlcan, în urma căreia Mocăniță a fost întrebat dacă este de acord să facă testul poligraf. Deși a recunoscut că ezitarea lui ar putea fi interpretată într-un anumit fel, concurentul a acceptat provocarea.

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Mai mult, acesta a explicat că tocmai dorința de a nu mai ascunde lucruri l-a determinat să spună „da”. Mocăniță vrea să demonstreze anumite aspecte legate de relația sa și consideră că testul ar putea contribui la clarificarea situației dintre el și Claudia.

Mocăniță are și el întrebări pentru Claudia. Ce își dorește să afle

În timpul conversației, concurentul a mărturisit că nu este singurul care are nevoie de răspunsuri. Acesta a explicat că există anumite lucruri pe care și-ar dori să le lămurească, iar dacă experiența de la Insula Iubirii îi oferă această posibilitate, ar vrea să profite de ea.

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„Am niște chestii pe care și eu aș vrea să mi le răspundă”, a spus Mocăniță, lăsând să se înțeleagă că există subiecte care încă îl macină.

Ulterior, concurentul a confirmat că și-ar dori ca iubita lui să participe la testul poligraf. Întrebat dacă vrea ca aceasta să treacă prin aceeași experiență, răspunsul său a fost afirmativ.

Solicitarea vine într-un moment sensibil pentru cuplu, după ce Mocăniță a vorbit despre dificultățile din relație, problemele de comunicare și lucrurile care au rămas nerezolvate între el și Claudia. Acesta a recunoscut că, de-a lungul timpului, a construit un zid între ei și că multe dintre conflictele lor nu au ajuns la o rezolvare.

În plus, concurentul a explicat că își dorește să nu mai lase nimic nespus și să poată privi relația cu mai multă claritate.

Rămâne de văzut dacă dorința lui Mocăniță va fi luată în considerare și cum va reacționa Claudia la această solicitare. Va accepta și ea provocarea? Cei doi se află în fața unor decizii importante, iar întrebările rămase fără răspuns ar putea schimba cursul relației lor.