Narcis, mărturisire neașteptată în fața Biancăi, la Insula Iubirii! Ce i-a spus după apropierile dintre ei

Narcis are din nou o discuție extrem de serioasă și sinceră cu Bianca și îi spune ce așteptări are de la întâmplarea cu ea.

Apropierile dintre Narcis și Bianca continuă să scoată la iveală lucruri neașteptate la Insula Iubirii. Într-o discuție sinceră, Narcis a încercat să o facă pe concurentă să înțeleagă că merită mai mult și că nu ar trebui să accepte la nesfârșit o relație în care simte că oferă totul fără să primească același lucru în schimb.

Narcis, mărturisire neașteptată în fața Biancăi, la Insula Iubirii!

Sfaturile lui au făcut-o pe Bianca să reflecteze asupra propriilor alegeri și asupra felului în care a ajuns să privească iubirea.

Narcis a vorbit fără ocolișuri despre situația prin care trece Bianca și i-a spus că, în opinia lui, aceasta trebuie să învețe să-și recunoască valoarea. El a avertizat-o că fostul sau actualul ei partener, în funcție de situația relației lor, ar putea încerca să se prezinte drept victimă, însă lucrurile nu ar rămâne ascunse pentru totdeauna.

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Totodată, Narcis a recunoscut că și el și-a asumat un anumit rol în povestea Biancăi, dar consideră că experiența ar trebui să o ajute să înțeleagă ce își dorește cu adevărat de la un bărbat.

Narcis o îndeamnă pe Bianca să-și cunoască valoarea: „Câtă fericire poți tu să aduci unui om”

În timpul conversației, Narcis i-a oferit Biancăi un sfat direct: să aleagă bărbați care nu doar spun că țin la ea, ci și demonstrează acest lucru prin fapte. El i-a amintit că, atunci când a ales-o pe Nattasha pentru un date, Bianca a fost cea care s-a apropiat de el, iar acum încearcă să-i arate că poate primi mai multă atenție și implicare.

„Caută bărbați care își doresc să facă ceva pentru tine și fac ceva”, i-a transmis Narcis.

Bianca l-a întrebat însă ce ar trebui să facă dacă nimeni nu se comportă astfel cu ea. Răspunsul lui a fost tranșant: problema ar putea fi faptul că nu își conștientizează suficient propria valoare și câtă fericire poate aduce în viața unui om.

Discuția a atins-o pe Bianca, mai ales că aceasta și-a amintit de vorbele unei prietene, care o întrebase cât mai poate suporta sufletul ei. În același timp, Claudia a mărturisit că începe să înțeleagă tot mai multe lucruri despre propria poveste și că experiența Biancăi îi amintește de situația prin care trece ea însăși. Cele două par să ajungă la aceeași concluzie: uneori, iertarea repetată poate face mai mult rău decât bine.

Cu toate acestea, Bianca a recunoscut că, atunci când se află în preajma lui Narcis, se simte protejată. Ea a mărturisit că îi place ceea ce simte în prezent și că este curioasă să descopere, pas cu pas, ce se poate întâmpla între ei.