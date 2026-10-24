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Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cum a reacționat ispita când a primit un cadou de la concurent: „N-am mai...”

Narcis și Remi stau față în față într-o întâlnire extrem de incendiară. Ce au avut să-și spună cei doi și ce cadou i-a oferit concurentul ispitei.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 22:13 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 23:06
Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cum a reacționat ispita când a primit un cadou de la concurent: „N-am mai...” | antena 1
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Întâlnire plină de tensiune la Insula Iubirii, unde Remi și Narcis au ajuns față în față, iar discuția dintre cei doi a pornit de la un cadou cu o semnificație aparte.

Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii!

Remi i-a oferit ispitei o pereche de chiloți pe care o primise de la Bianca, gestul fiind însoțit de ironii și replici acide. Narcis a primit cadoul cu uimire, însă conversația a degenerat rapid într-o confruntare verbală, în care cei doi au discutat despre relația Biancăi cu Remi și despre apropierea dintre concurentă și ispită.

Remi a explicat că gestul făcea parte dintr-un plan pe care îl avea încă de acasă și că a vrut să păstreze atitudinea ironică pe care o avusese de la început. „Eu l-am primit de la ea și cred că tu îl meriți. Sper să te bucuri”, i-a spus acesta lui Narcis.

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Reacția ispitei a fost una surprinsă. „N-am mai primit lenjerie de la bărbați”, a replicat Narcis, întrebându-l pe Remi dacă este mulțumit de gestul făcut. Ulterior, i-a transmis că nu consideră situația un joc și l-a avertizat să fie atent la ceea ce spune.

Remi îi aruncă acuzații lui Narcis, dar ispita refuză să creadă tot ce aude

Discuția a continuat, iar Remi a încercat să-i explice lui Narcis că a venit în emisiune pentru a-și testa relația. El a susținut că gestul său reprezintă ultima urmă de respect pe care o mai poate arăta față de relația cu Bianca, în contextul imaginilor pe care le-a văzut.

Mai mult, Remi a făcut afirmații despre felul în care Bianca ar fi vorbit în privat despre Narcis, susținând că aceasta ar fi făcut comentarii jignitoare la adresa aspectului fizic al ispitei. Narcis a părut însă să nu fie convins de cele auzite. El a spus că Bianca i s-a părut o persoană caldă, cu bun-simț și o energie frumoasă, motiv pentru care îi este greu să creadă că ar fi făcut asemenea remarci.

„Ce mi spui tu nu-mi dă dreptul să te cred”, a explicat Narcis, subliniind că nu a auzit niciodată astfel de lucruri din partea Biancăi.

Remi a adus apoi în discuție și un presupus bilețel transmis printr-o prietenă a concurentei, care ar fi conținut un mesaj cu tentă sexuală la adresa lui Narcis. Ispita a negat că ar fi primit un asemenea bilețel și a continuat să-și exprime neîncrederea în acuzațiile lui Remi.

Întâlnirea celor doi a scos la iveală diferențe clare de perspectivă: în timp ce Remi a încercat să-i prezinte lui Narcis o altă imagine despre Bianca, ispita a refuzat să tragă concluzii doar pe baza spuselor concurentului. Rămâne de văzut dacă aceste dezvăluiri vor schimba felul în care Narcis privește apropierea dintre el și Bianca.

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