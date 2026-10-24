Prințul Marco a luat o decizie importantă în urma imaginilor pe care le-a văzut cu partenera sa, Bianca.

Prințul Marco, la un pas de despărțirea de Bianca după testul de pe insulă! Ce l-a făcut să își schimbe radical atitudinea | antena 1

Marco pare să fi ajuns într-un punct de cotitură în relația cu Bianca, după experiența trăită la Insula Iubirii. Concurentul a recunoscut că începe să privească lucrurile diferit și că, dacă partenera lui nu va înțelege problemele dintre ei, ar putea lua în calcul despărțirea.

Prințul Marco, la un pas de despărțirea de Bianca după testul de pe insulă!

După zece ani petrecuți împreună, Marco admite că nu mai este sigur că își dorește să continue relația în aceleași condiții.

Discuțiile purtate în cadrul emisiunii l-au făcut să reflecteze asupra nevoilor sale și asupra lucrurilor care au lipsit din relația cu Bianca. Deși spune că nu a venit pe insulă cu gândul de a pleca alături de altcineva, concurentul nu exclude posibilitatea de a se întoarce acasă singur.

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Înainte de a-și exprima îndoielile legate de viitorul cuplului, Marco a vorbit despre reacțiile Biancăi după ce aceasta a văzut imaginile din emisiune. El a mărturisit că se așteaptă ca partenera sa să fie defensivă, însă speră să nu o vadă folosind un limbaj pe care îl consideră nepotrivit.

Marco, despre viitorul relației cu Bianca: „Poate nici cu ea”

În discuția cu Radu Vâlcan, Marco a fost încurajat să rămână sincer și să nu fugă de problemele pe care le-a descoperit în timpul experienței. Concurentul a recunoscut că, uneori, simte că s-ar putea bloca în a spune adevărul de teamă să nu o rănească pe Bianca. Cu toate acestea, consideră că lucrurile nerezolvate dintre ei nu mai pot fi ignorate.

Marco a explicat că a descoperit anumite lipsuri despre care nici măcar nu știa că există și că și-ar dori ca partenera lui să înțeleagă mai bine ce îi lipsește în relație.

„Aș vrea să mă iubească mai bine”, a mărturisit el, sugerând că sentimentele nu sunt suficiente dacă nevoile emoționale ale celor doi rămân neîmplinite.

Mai mult, concurentul a recunoscut că, dacă Bianca va continua să evite confruntarea cu problemele lor, ar putea începe să se uite și în alte direcții. El a ținut însă să precizeze că decizia nu ar însemna neapărat să plece de pe insulă alături de o altă femeie.

„Dacă ea va continua să nu înțeleagă unde avem o problemă, va fi să iau o alegere. Alegerea nu va fi să plec de aici cu altcineva, dar poate nici cu ea”, a declarat Marco.

După zece ani de relație, concurentul pare pregătit să ia în calcul inclusiv un nou început pe cont propriu. Rămâne de văzut dacă Bianca va reuși să înțeleagă ce îl nemulțumește și dacă cei doi vor mai găsi o cale de a-și salva relația.