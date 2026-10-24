După finalizarea discuției cu Radu de la bonfire, Prințul Marco a decis să le facă o glumă ispitelor. Cum au reacționat acestea.

Prințul Marco le-a pus pe jar pe ispitele de la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat când le-a anunțat că pleacă de pe insulă | antena 1

Momente neașteptate la Insula Iubirii! Marco a pus la cale o surpriză care ar putea să le dea emoții fetelor din vilă.

Prințul Marco le-a pus pe jar pe ispitele de la Insula Iubirii!

După discuțiile tensionate și dezvăluirile din ultima perioadă, concurentul a venit cu un plan surprinzător: vrea să lase impresia că își face bagajele și că este pregătit să plece din emisiune.

Marco a vorbit despre această idee într-un moment în care atmosfera era deja încărcată de emoții. Concurentul i-a propus lui Mocăniță să îl însoțească, iar planul său a fost ca acesta să le transmită fetelor că Marco trebuie să plece. Rămâne de văzut cum vor reacționa acestea și dacă vor crede că decizia este una reală.

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Inițiativa vine după o perioadă în care Marco a avut parte de numeroase momente de introspecție și a vorbit deschis despre problemele din relația cu Bianca. Imaginile văzute la bonfire l-au făcut să își exprime dezamăgirea față de reacția partenerei sale, pe care a considerat-o exagerată.

Marco, pregătit să le pună pe jar pe concurente

Marco a recunoscut că nu știe dacă a ales cel mai bun parcurs în experiența de la Insula Iubirii, însă a subliniat că nu își poate ascunde emoțiile și trăirile. În opinia sa, Bianca ar trebui să încerce să înțeleagă de ce el a ajuns să se comporte astfel, fără să dea vina pe Gabriela sau pe alte persoane.

Concurentul pare hotărât să nu mai treacă sub tăcere lucrurile care îl deranjează în relație. În același timp, a avut cuvinte de apreciere pentru Mocăniță, după discuțiile purtate în cadrul emisiunii, spunându-i că i-a demonstrat ce fel de om este.

Pe de altă parte, Mocăniță a mărturisit că și-ar dori ca, dacă va avea această posibilitate, să îi adreseze Claudiei propriile întrebări prin intermediul testului poligraf. El a vorbit și despre pierderea treptată a încrederii în relație, explicând că multe lucruri au fost ascunse sau evitate în loc să fie discutate deschis.

În acest context, surpriza pregătită de Marco ar putea să schimbe atmosfera din vilă și să provoace reacții neașteptate. Va reuși concurentul să le convingă pe fete că plecarea sa este reală sau acestea își vor da seama că totul face parte din planul lui?

Răspunsul și reacțiile concurentelor vor ieși la iveală în următoarele momente ale experienței de pe insulă.