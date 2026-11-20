În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, telespectatorii au putut descoperi ce reacție a avut Ionuț Mocăniță când a văzut imaginile cu el și cu iubita lui, la bonfire.

Radu Vâlcan i-a chemat pe Prințul Marco și pe Ionuț Mocăniță la o ceremonie a focului. Cu acest prilej, iubitul Claudiei Ion a avut o reacție neașteptată atunci când a văzut ce se întâmplă între partenera lui și ispita Eduard Vlădescu.

Reacția lui Ionuț când a văzut cum se comportă ispita Eduard cu iubita lui! Ce i-a arătat Radu Vâlcan la Insula Iubirii

A fost o ceremonie a focului extrem de intensă pentru Ionuț Mocăniță, în ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Concurentul și-a dechis inima și a dezvăluit mai multe despre dezamările trăite în relația cu iubita lui, Claudia Ion, care l-a acuzat că îi cerea bani de chirie și o punea la treabă în casă.

„De ce nu au funcționat relațiile trecute? Pentru că erau doar suport! Nu a venit nimeni să o ia din zona aia și să spună: hai să facem împreună! Hai să văd timpul pe care mi-l oferi! Nu i-am cerut bani, am vrut timp. I-am zis să ne cumpărăm lucruri, să ținem o casă de la zero, să facem liste. Ia rea spunea că nu e așa, că nu se schimbă și că nu face! Ok, nu vrei să îți iei timp, să faci treaba sta pentru noi, atunci hai să mă ajuți cu suport financiar, dacă tot timpul tău este despre muncă și să ne plimbăm. Încă o chestier cu programul: mereu am pus-o pe primul loc. După despărțire am rămas singur. Și pe prietenii mei am simțit că îi pun pe ultimul loc. Și ea nu vedea! Nu înseamnă că nu am vorbit, nu sunt chestii pe care nu le-am vorbit. Nu sunt mândru de gesture pe care le-am făcut, în același timp eu am avut momente superbe cu ea. Cu Claudia. Dacă era totul perfect în prima relație, cum zicea ea, de ce mă întreba de ce nu îi iau inel, de ce nu o cer?”, a fost confesiunea făcută de Ionuț Mocăniță.

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Ulterior, Radu Vâlcan i-a arătat concurentului mai multe imagini cu Claudia Ion, iubita lui, și cu modul în care ispita Eduard Vlădescu a ales să o trateze. În filmări s-a putut vedea faptul că cei doi au început să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună. Claudia și pilotul au fost surprinși în timp ce discută până la ore târzii din noapte. Acesta s-a purtat ca un adevărat cavaler cu ea, ajungând chiar să îi facă mici daruri și cadouri.

În alte filmări prezentate la bonfire, într-o discuție cu Bianca, tânăra a dezvăluit ce părere bună are despre Eduard Vlădescu: „Mie mi s-a răsturnat viața, jur!”. Aceasta nu a ezitat să spună că se simte extrem de plăcut surprinsă de modul în care este tratată.

„Da, am înțeles conexiunea dintre ei. Dacă ea cumva consider că a avut lipsuri de la mine din cauza asta, mă îndoiesc. Dacă am avut momente în care nu am tratat-o cum și-a dorit îmi pare rău. Indiferent câte gesturi am făcut, nu a fost suficient”, a zis Ionuț Mocăniță.

Concurentul a povestit, drept dovadă, o întâmplare în care deși nu avea mulți bani, totuși i-a dăruit o excursie la mare, însă la final tânăra s-a arătat dezamăgită de faptul că nu a primit și un cadou.

„Să îmi spună că nu i-am oferit nimic în trei ani de zile…Și că am luat-o de unde am luat-o”, a mai zis concurentul, extrem de rănit.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026.

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