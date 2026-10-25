Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Remi Dobre și Narcis Bujor, față în față la Insula Iubirii! Show-ul a fost din nou lider de audiență

Remi Dobre și Narcis Bujor, față în față la Insula Iubirii! Show-ul a fost din nou lider de audiență

Fiecare ceremonie a focului sau apariție a lui Radu Vâlcan în vilă reamintește tuturor că testul este în plină desfășurare și că orice decizie luată a fost observată și a avut efecte. Insula Iubirii a adus, aseară, o ediție puternică în care multe lucruri au continuat să se schimbe pentru participanți, iar săptămâna viitoare, aceștia vor avea parte de noi momente tensionate, vineri de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 09:23 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 09:24
Remi Dobre și Narcis Bujor, față în față la Insula Iubirii! | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dacă pentru Prințul, bonfire-ul a fost ocazia de a o revedea pe soția lui care a ajuns în puncte importante de violență verbală, pentru Ian, primele imagini i-au amintit exact motivul care l-a purtat în Thailanda! Ce vor face cei doi cu ceea ce au descoperit, rămâne de văzut.

După ce Mocăniță a acceptat testul poligraf, dar a punctat că vrea ca și iubita lui să fie supusă șirului de întrebări, Claudia a avut unele dintre cele mai dure sentimente din acest sezon.

Vizibil dezamăgită de lipsa de încredere, aceasta a simțit că se îndepărtează de omul care îi este aproape de câțiva ani. Seara s-a încheiat cu un bonfire așteptat de întreaga țară! Remi și Narcis s-au aflat față în față pentru o discuție sinceră și încărcată de emoții. Continuarea ei va fi vinerea viitoare!

Ediția a fost una plină de momente trăite la cote înalte, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:34, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 7.7 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating şi 18.4% cota de piaţă.

Articolul continuă după reclamă

La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 6.0 puncte de audiență și 17.9% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.3 puncte de rating și 15.8% cotă de piață. Și la nivelul publicului național, Antena 1 era lider de audiență, cu 6.0 puncte de rating și 17.3% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 23:15, aproape 1.2 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea momentelor. Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.7 puncte de rating și 25.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 5.1 puncte de rating și 19.4% cotă de piață.

Remi și Narcis la bonfire

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cum a reacționat ispita când a primit un cadou de la concurent: „N-am ma...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Tun financiar dat de Gigi Becali! E gata de lovitura de 5 milioane de euro: „Mă uit pe aplicație” Tun financiar dat de Gigi Becali! E gata de lovitura de 5 milioane de euro: &#8222;Mă uit pe aplicație&#8221;
Observatornews.ro Afacerea cu care un tânăr de 19 ani a dat lovitura. Câştigă 100.000 dolari pe lună: "Oricine poate face asta" Afacerea cu care un tânăr de 19 ani a dat lovitura. Câştigă 100.000 dolari pe lună: "Oricine poate face asta"
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cum a reacționat ispita când a primit un cadou de la concurent: „N-am mai...”
Narcis și Remi, față în față la Insula Iubirii! Cum a reacționat ispita când a primit un cadou de la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mocăniță s-a accidentat în timpul unui date cu ispita Andrușca, la Insula Iubirii! Ce i-a propus după incident
Mocăniță s-a accidentat în timpul unui date cu ispita Andrușca, la Insula Iubirii! Ce i-a propus după incident
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x