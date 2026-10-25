Remi Dobre și Narcis Bujor, față în față la Insula Iubirii! Show-ul a fost din nou lider de audiență

Fiecare ceremonie a focului sau apariție a lui Radu Vâlcan în vilă reamintește tuturor că testul este în plină desfășurare și că orice decizie luată a fost observată și a avut efecte. Insula Iubirii a adus, aseară, o ediție puternică în care multe lucruri au continuat să se schimbe pentru participanți, iar săptămâna viitoare, aceștia vor avea parte de noi momente tensionate, vineri de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Dacă pentru Prințul, bonfire-ul a fost ocazia de a o revedea pe soția lui care a ajuns în puncte importante de violență verbală, pentru Ian, primele imagini i-au amintit exact motivul care l-a purtat în Thailanda! Ce vor face cei doi cu ceea ce au descoperit, rămâne de văzut.

După ce Mocăniță a acceptat testul poligraf, dar a punctat că vrea ca și iubita lui să fie supusă șirului de întrebări, Claudia a avut unele dintre cele mai dure sentimente din acest sezon.

Vizibil dezamăgită de lipsa de încredere, aceasta a simțit că se îndepărtează de omul care îi este aproape de câțiva ani. Seara s-a încheiat cu un bonfire așteptat de întreaga țară! Remi și Narcis s-au aflat față în față pentru o discuție sinceră și încărcată de emoții. Continuarea ei va fi vinerea viitoare!

Ediția a fost una plină de momente trăite la cote înalte, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:34, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 7.7 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.0 puncte de rating şi 18.4% cota de piaţă.

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La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 6.0 puncte de audiență și 17.9% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.3 puncte de rating și 15.8% cotă de piață. Și la nivelul publicului național, Antena 1 era lider de audiență, cu 6.0 puncte de rating și 17.3% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 23:15, aproape 1.2 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea momentelor. Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.7 puncte de rating și 25.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 5.1 puncte de rating și 19.4% cotă de piață.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!