Într-o discuție sinceră cu Daniela, Remi i-a spus acesteia tot ce simte pentru ea și motivul pentru care nu merge mai departe.

Remi îi spune adevărul ispitei Daniela despre sentimentele sale, la Insula Iubirii. Mărturisirea care schimbă totul între ei | antena 1

Momente pline de emoție la Insula Iubirii, unde Remi a decis să vorbească deschis despre sentimentele pe care le are pentru Daniela. Concurentul i-a explicat ispitei de ce este atras de ea, dar și ce îl face să fie reticent în a face următorul pas.

Remi îi spune adevărul ispitei Daniela despre sentimentele sale, la Insula Iubirii.

Deși recunoaște că îi place de Daniela, Remi a mărturisit că are nevoie de claritate și de răspunsuri înainte de a lua o decizie.

În timpul discuției, acesta a încercat să-i explice că reținerea lui nu vine din lipsa sentimentelor, ci din experiențele prin care a trecut și din dorința de a înțelege mai bine situația în care se află. Remi a folosit și o expresie sugestivă pentru a descrie felul în care a ajuns să privească lucrurile: „Când te frigi cu ciorbă, sufli și în iaurt”.

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Cu alte cuvinte, experiențele din trecut l-au făcut să fie mai precaut și să nu se arunce cu capul înainte, chiar dacă atracția față de Daniela este evidentă.

Remi, declarație sinceră pentru Daniela: „Ia o oglindă și uită-te în ea”

Remi nu s-a ferit să-i spună Danielei că sentimentele sale sunt justificate și că are motive să fie atras de ea. „E total justificat să-mi placă de tine și îmi place, ia o oglindă și uită-te în ea”, i-a transmis concurentul, lăsând să se înțeleagă că vede în ispită numeroase calități.

Totuși, acesta a explicat că are nevoie de răspunsuri și de lecții pe care să le învețe din experiența trăită. Remi a subliniat că a depus un efort considerabil pentru a ajunge în acest punct și că tocmai respectul față de Daniela l-a făcut să nu acționeze impulsiv.

În paralel, Narcis a discutat cu Bianca despre relația ei și despre lucrurile pe care aceasta spune că le-a făcut pentru partenerul său. Bianca a mărturisit că el ar fi locuit la ea fără să contribuie financiar și că i-ar fi trimis inclusiv bani, lucru care a făcut-o să simtă că a fost naivă. Narcis a încurajat-o să nu mai caute scuze pentru comportamentul partenerului și să acorde atenție bărbaților care își doresc să facă lucruri pentru ea și chiar le pun în practică.

Narcis a avertizat-o și că, după ce a realizat ce s-a întâmplat, Bianca ar putea ajunge să se considere victima situației. El a îndemnat-o să învețe din experiență și să nu repete aceleași greșeli.

În ceea ce-l privește pe Remi, rămâne de văzut dacă sinceritatea lui față de Daniela va duce la o apropiere mai mare între cei doi sau dacă nevoia de claritate îl va face să păstreze distanța.