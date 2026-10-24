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Surprize pentru fanii Insula Iubirii! Concurenții vor avea parte de un bonfire puternic: „Mi-aș dori să-mi răspundă și ea mie!”

Adevărul iese mereu la iveală! Uneori, chiar atunci când îți dorești, alteori, când faci pace cu trecutul și decizi să depășești anumite momente și să nu te mai gândești la ele, pentru a te asigura că prezentul este mai liniștit și mai așezat și că-ți poți continua relația cu încrederea de care ai atât de mult nevoie.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 09:23 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 09:25
Surprize pentru fanii Insula Iubirii! | Antena 1
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Testul suprem al relațiilor demonstrează că nu poți fugi de nimic și că, odată ce ai acceptat această provocare, realitatea ta nu va mai fi niciodată la fel! Insula Iubirii continuă diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Povestea dintre Marco și Gabriella se scrie, în continuare, printre lacrimile Biancăi și gândurile acesteia la momentul în care se va revedea cu soțul ei! După ce Gabriella a luat în calcul să plece acasă, Marco a găsit drumul spre o decizie comună și cei doi au ales să vadă unde îi va purta testul.

Oare sentimentele nou apărute vor învinge, până la final? Aseară, Claudia a primit o oportunitate în premieră – să-l testeze pe iubitul ei cu testul poligraf pentru a afla, în sfârșit, dacă acesta a înșelat-o sau nu.

Cu toate acestea, tânăra a decis că nu vrea să-l supună unui astfel de șir de întrebări și a refuzat. La bonfire, Ionuț a aflat decizia iubitei sale și a considerat că este totuși cazul să
oprească incertitudinea care plutește asupra lor și a acceptat testul poligraf.

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Diseară, însă, el va admite că ar vrea ca totul să fie reciproc: ”Mi-aș dori să-mi răspundă și ea mie”. Cum va reacționa ea când va afla, descoperim în câteva ore.

Tot atunci, Ian și Prințul vor vedea noi imagini cu Mira și Bianca, într-o discuție ce va
continua cu Radu Vâlcan, sub semnul bonfire-ului. Nu va fi singura ceremonie a focului din această seară!

Un alt băiat, Remi, va avea ocazia să stea față în față cu ispita care a schimbat totul pentru Bianca Iotu, partenera lui. Tensiunea va fi una ridicată, iar răspunsurile vor fi ferme și dure. Cum se va încheia această întâlnire, rămâne de văzut.

Radu Vâlcan, la Insula Iubirii

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Jaguarul și Mira, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Gestul intim făcut de ispită. Camerele au surprins totul...

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