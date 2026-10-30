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Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca, deranjată de apropierea dintre soțul ei Marco și Gabriella: „Există o chimie între ei”

Episodul din 30 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Bianca a avut parte de noi momente tensionate la bonfire-ul de la Insula Iubirii, unde a urmărit imagini cu apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella. Concurenta a observat că Gabriella purta hainele lui Marco și a reacționat ironic: „O să îi dau eu haine dacă nu are posibilitatea”.
Vineri, 30.10.2026, 23:30
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Insula Iubirii Sezonul 10. Ian este refuzat de 6 ispite! Cum a ajuns în această situație

Insula Iubirii Sezonul 10. Ian este refuzat de 6 ispite! Cum a ajuns în această situație

Logo show Vineri, 30.10.2026, 22:45 Insula Iubirii Sezonul 10. Mira recunoaște ce a simțit lângă ispita George Jaguarul: „Vreau să stau numai cu el!”

Insula Iubirii Sezonul 10. Mira recunoaște ce a simțit lângă ispita George Jaguarul: „Vreau să stau numai cu el!”

Logo show Vineri, 30.10.2026, 22:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Narcis îl demască pe Remi? Ce suspiciuni a dezvăluit la bonfire

Insula Iubirii Sezonul 10. Narcis îl demască pe Remi? Ce suspiciuni a dezvăluit la bonfire

Logo show Vineri, 30.10.2026, 20:23 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, detalii despre momentul în care a pozat într-o revistă pentru adulți

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, detalii despre momentul în care a pozat într-o revistă pentru adulți

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. „Povara furnicii” le-a pus la încercare pe Andreea Bănică și pe fiica ei. S-a prăbușit turnul înainte de final?

Furnicuțele 2026. „Povara furnicii” le-a pus la încercare pe Andreea Bănică și pe fiica ei. S-a prăbușit turnul înainte de final?

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Fiica Andreei Bănică muncește de la 13 ani! Ce responsabilități a avut

Furnicuțele 2026. Fiica Andreei Bănică muncește de la 13 ani! Ce responsabilități a avut

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică și Lucian Mitrea, împreună de 30 de ani: „La 18 ani ne-am logodit”

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică și Lucian Mitrea, împreună de 30 de ani: „La 18 ani ne-am logodit”

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocată la „FurniMima”! Cum s-a descurcat

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocată la „FurniMima”! Cum s-a descurcat

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:07 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Andreea Bănică pe scenă! Rolul important al tatălui său

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Andreea Bănică pe scenă! Rolul important al tatălui său

Logo show Vineri, 30.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocare de concentrare! Cât de bine s-a descurcat

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocare de concentrare! Cât de bine s-a descurcat

Logo show Vineri, 30.10.2026, 17:40 Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a salvat! Petru părăsește competiția!

Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a salvat! Petru părăsește competiția!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:57
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