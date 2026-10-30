Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca, deranjată de apropierea dintre soțul ei Marco și Gabriella: „Există o chimie între ei”

Episodul din 30 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Bianca a avut parte de noi momente tensionate la bonfire-ul de la Insula Iubirii, unde a urmărit imagini cu apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella. Concurenta a observat că Gabriella purta hainele lui Marco și a reacționat ironic: „O să îi dau eu haine dacă nu are posibilitatea”.

Vineri, 30.10.2026, 23:30