Finala iUmor Sezonul 15, 30 decembrie 2023. Teodora Nedelcu, moment de umor negru: După înmormântare a început concursul de cine a visat-o cel mai des!

Finala iUmor Sezonul 15, din data de 30 decembrie 2023. Teodora Nedelcu, moment de umor negru. ”A fost un an greu pentru familia noastră. A fost un an în care am purtat doliu, am plâns-o, i-am făcut parastas, a venit momentul să o uităm cu toții”, a spus aceasta.

Sambata, 30.12.2023, 23:42