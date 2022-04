iUmor Sezonul 12, 17 aprilie 2022. Victor Pătrășcan, stand-up de excepție: Am devenit român când am părăsit țara!

În episodul 10 al sezonului 12 iUmor, din 17 aprilie 2022, Victor Pătrășacanu a venit în fața juraților cu un număr inedit în limba engleză. “Pe lângă faptul că am devenit român când am părăsit țara, am devenit și alb. (…) Sunt o imitație a slabă a unei persoane albe”, a spus comediantul. Comediantul a explicat și diferența dintre un bărbat și o femeie, spunând că totul stă în cromozomi, pentru că unii au 46 și alții au 47 de cromozomi.

Duminica, 17.04.2022, 15:25