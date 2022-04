iUmor sezonul 12, 24 aprilie 2022. Cristian Grigorescu - Jurizare

În episodul 11 al sezonului 12 iUmor, din 24 aprilie 2022, Cristian Grigorescu a revenit la iUmor cu un număr de stand up comedy, dar nu a durat mult și Mihai Bendeac a fugit de la masa jurizării. Maria Popovici, juratul special al acestei ediții iUmor, i-a explicat lui Cristian Grigorescu ce trebuie îmbunătățit la numărul său de stand up. Pentru numărul său care l-a pus pe Bendeac pe fugă, concurentul a primit patru de „NU” și sfatul de-a exersa mai mult dacă vrea să continuie cu momentele de stand up.

