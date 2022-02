iUmor Sezonul 12, 27 februarie 2022. Simona Mereu - jurizare

În a treia ediție de la iUmor Sezonul 12, din 27 februarie 2022, Simona Mereu a venit pentru a le demonstra juraților ce abilități de dans are. Mihai Bendeac s-a lăudat și el cu posteriorul său. “Dintre toți bărbații din țara asta, am de departe cel mai superb posterior. Aș dori dacă se poate să arunci o privire, să îți dai o părere”, a zis Mihai Bendeac. Juratul Mihai Bendeac a spus că nu mai caută umor, ci spectacolul și a avut parte de acest lucru. “A fost un număr de twerk sportiv”, a zis Cheloo. Simona Mereu a primit 3 X LIKE de la jurații iUmor.

Duminica, 27.02.2022, 16:01