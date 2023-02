iUmor sezonul 14, 25 februarie. The Divas - jurizare

Episodul 3 de la iUmor Sezonul 14, din data de 25 februarie 2023. Jurații s-au distrat de minune privind numărul pus în scenă de fetele de la The Divas și au fost curioși să afle mai multe despre ele. The Divas au primit trei dislike-uri din partea Deliei, lui Bordea și Cortea și un like din partea lui Cheloo: „Tu ești normal la cap?”, l-a întrebat Cătălin Bordea pe colegul său de la masa juraților.

