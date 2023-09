iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Lucian Tudora, glume pe placul juraților: Am fost arestat!

Episodul 3 iUmor Sezonul 15, din data de 30 septembrie 2023. Lucian Tudora, cunoscut și sub pseudonimul „NuAmTimp”, a reușit să îi amuze copios pe jurați cu glumele lui. „Vrei să știți de ce am mers eu la pușcărie? Pentru deficiență de vitamina C. Și nu e o glumă!”, a spus acesta.

