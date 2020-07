Am făcut vacanța în Bucovina în locul Thailandei și a meritat fiecare secundă!

Am petrecut o vacanță de neuitat, alături de familie, în Bucovina, destinație pe care am ales-o la scurt timp după încheierea stării de urgență din România. Avusesem în plan ca vara această să merg în Thailanda, însă, din pricina restricțiilor de călătorie și a nesiguranței evoluției pandemiei, am decis că cel mai bine este să rămânem în țară. Astfel am mers pentru câteva zile de neuitat în nordul României, în Bucovina, și nu pe litoral, unde condițiile de distanțare socială sunt greu de respectat din pricina fluxului foarte mare de turiști.

Am decis să mergem în Bucovina, chiar dacă mi-a fost teamă că drumul de 8 ore cu mașina nu va fi confortabil pentru copii. Însă efortul a meritat din plin pentru că am ajuns într-un peisaj de poveste. Un loc de o frumusețe incredibilă, unde ai liniște, aer curat, verdeață, flori, și experiențe frumoase. Noi ne-am adaptat programul pentru copii, astfel că nu am vizitat foarte multe locuri. Însă acolo unde am ajuns a meritat fiecare secundă. Am fost la cea mai lungă tiroliană din România, de 1,1 kilometri lungime. Apoi, la mănăstirile Moldovița și Sucevița. Ne-am plimbat cu mocănița, experiența bucurându-i foarte mult pe cei mici. Pe drumul spre întoarcere ne-am oprit la casa lui Ion Creangă și la Rezervația Naturală de Zimbri, unde erau și o mulțime de căprioare, de cerbi, care aveau spațiu să se plimbe în voie. A fost o vacanță pe care merită să o faci cu copiii, chiar au ce să vadă și veți rămâne cu toții cu amintiri frumoase.