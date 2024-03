(P) Cum te îngrijești de sănătatea câinelui tău

Nu este nimic greșit în a remarca că lucrurile s-au schimbat radical în ultimele decenii atunci când vine vorba de drepturile animalelor. Mai mult, oamenii au început să accepte mult mai ușor în viețile și în casele lor animale de companie.

Foarte multe familii au o pisică, un câine, un hamster, un iepuraș sau orice alt animal pe care să-l îngrijească așa cu știu mai bine. Dacă în urmă cu ceva timp nu existau prea multe opțiuni în acest sens, acum avem tot ceea ce ne trebuie pentru a le oferi animalelor de companie o viață frumoasă, lipsită de griji.

Desigur, depinde mult și de buget, însă poți să te ocupi de un necuvântător și fără investiții majore. În orice caz, trebuie să știi că îngrijirea sănătății, asigurarea alimentației corespunzătoare a animalului, plus alte facilități, ar trebui să fie o responsabilitate esențială a fiecărui posesor de animal de companie. Printre animalele cele mai iubite se află câinii. Aceștia sunt buni companioni pentru toată lumea, dar în special pentru copii sau oameni în vârstă. Sunt suflete care ne oferă alinare, care ne fac mai fericiți, dar care merită o îngrijire normală, așa cum spuneam mai sus, responsabilă.

Ca și în cazul oamenilor, fiecare câine are nevoi individuale care trebuie luate în considerare pentru a-i asigura o viață sănătoasă. Toate aceste aspecte duc la o existență fericită a patrupedului. Tot ceea ce trebuie să faci este să aplici cele mai bune practici pentru a te ocupă de sănătatea patrupedului. Dar, mare atenție, nu toți au aceleași nevoie, fiind adesea necesar să ne consultăm cu medicul veterinar.

Nevoile unui câine de rasă

Nu putem oferi același tip de alimentație tuturor animalelor. Patrupedele cu blăniță sunt de diferite rase, de diferite dimensiuni. De fapt, în cazul câinilor, se numește talie. Câini de talie mică au nevoie de porții de hrană mai mici. Datorită dimensiunii, aceștia au un metabolism mai rapid.

Alimentele specifice pentru câini mici sunt ideale, deoarece acestea sunt adaptate nevoilor lor nutriționale. De exemplu, la deltavet-pet.ro vei găsi hrană pentru acest tip de câine, precum Piper inimi de pui si orez brun. Trebuie să ai mereu însă grijă de igiena orală a micuțelor patrupede. Aceasta este esențială din cauza predispoziției lor la probleme dentare. În schimb, rasele de talie medie spre mare au nevoie de alimente echilibrate, care să asigure dezvoltarea musculară, a sistemului osos.

Cantitățile de hrană trebuie ajustate în funcție de nivelul de activitate fizică, de greutatea corporală, iar deltavet-pet.ro oferă alimente inclusiv pentru patrupedele de acest fel. Proprietarii de câini aleg însă și animale de talie gigantă, cu un ritm metabolic mai lent. Trebuie să fim atenți deoarece pot fi predispuși la probleme de sănătate, cum ar fi displazia șoldului. De aceea, trebuie mereu alese formule de hrană speciale pentru a preveni creșterea excesivă. La deltave-pet.ro vei găsi atâta alimente speciale, cât și suplimente perfecte pentru a susține sănătatea articulațiilor.

Vârsta patrupedului

Nu este nimic mai greșit decât să presupunem că câinii pot consuma orice. De fapt, pe lângă faptul că trebuie să le oferim doar hrană adecvată, mai trebuie să ținem cont și de vârsta lui. Ca și la oameni, puiul trebuie alimentat cum se cuvine. În primele luni, până la înțărcare, acesta va fi alimentat cu lapte de la mamă sau formulă specială pentru câini, în cazul în care este separat prea devreme.

Până la 1 an, puiuțul necesită alimente bogate în proteine, cu multe calorii pentru a susține creșterea rapidă, favorizând dezvoltarea musculară. Nutriția echilibrată este crucială pentru a evita problemele de creștere. De aceea, trebuie să cumpărăm doar hrană corespunzătoare, pe care o găsim tot la deltavet-pet.ro. Adulții sunt considerați cei ce au între 1 și 7 ani. În această etapă, alimentele trebuie să furnizeze nutrienții esențiali pentru menținerea energiei. Trebuie să subliniem faptul că controlul porțiilor este important pentru a preveni obezitatea.

După vârsta de 7 ani se spune despre un câine că a intrat în categoria seniorilor. Alimentele pentru această categorie sunt formulate pentru a susține sănătatea articulațiilor, a sistemului digestiv. Dieta trebuie să fie bogată în proteine de înaltă calitate, să conțină suplimente pentru susținerea sănătății cognitive.

Greutatea animalului

Așa cum am spus mai sus, fiecare tipologie canină are nevoi cât se poate de diferite. Există patrupede care sunt subponderale, iar acești câini necesită o dietă bogată în proteine, în grăsimi sănătoase pentru a câștiga în greutate. Alimentele pentru câini activi sau pentru cei cu necesități energetice crescute pot fi ideale, iar pe acestea le găsești, așa cum am mai spus, la deltavet-pet.ro. Pe de altă parte, pentru câinii cu o greutate normală, dieta ar trebui să fie echilibrată, oferindu-i cantități adecvate de nutrienți pentru menținerea sănătății. O alimentație variată este cheia pentru a-i menține o greutate optimă. Mare atenție însă dacă ai un patruped obez. Pentru aceștia, o dietă creată de medicul veterinar este obligatorie. Îți va recomandă alimente cu conținut caloric redus. Este important să-i controlezi porțiile, limitându-i gustările între mese.

Dietele în afecțiuni

Nici câinii nu sunt sănătoși 100%. Ca orice altă ființă de pe pământ, aceștia pot suferi diverse afecțiuni, mai mult sau mai puțin severe. Unele patrupede pot avea alergii alimentare. Acestea pot fi identificate de veterinar, care va ști ce fel de alimente problematice va trebui să elimini din hrană câinelui. Din fericire, acum există alimentele hipoalergenice, prescrise de medic. Pe deltavet-pet.ro pot fi găsite asemenea alimente. De asemenea, mai sunt și animale cu boli articulare, mai ales cele deja trecute de 7 ani așa cum am specificat mai sus. Alimentele bogate în acizi grași omega-3, cele ce conțin condroitină sunt benefice pentru sănătatea articulațiilor. Dietele cu conținut scăzut de carbohidrați, bogate în proteine ​​pot ajuta la controlul glicemiei, pentru că există și câini cu diabet.