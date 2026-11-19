În Elveția, legea interzice creșterea unui singur porcușor de Guineea. De ce aceste animale trebuie să trăiască în perechi și ce soluție există dacă unul moare.

Țara din Europa în care este interzis să ai un singur porcușor de Guineea | Profimediaimages.ro

O țară europeană are o lege neobișnuită pentru protecția animalelor: porcușorii de Guineea nu pot fi ținuți singuri. Regula este în vigoare din 2008 și are la bază nevoia acestor animale de a avea permanent companie. Mai mult, în Elveția există inclusiv servicii prin care proprietarii pot închiria temporar un porcușor de Guineea pentru a nu-și lăsa animalul singur.

Țara din Europa în care este interzis să ai un singur porcușor de Guineea. Motivul surprinzător din spatele legii

În Elveția, porcușorii de Guineea nu pot fi ținuți singuri, ci trebuie să aibă compania altor animale din aceeași specie. Regula este prevăzută în legislația privind protecția animalelor și are un motiv simplu: aceste rozătoare sunt foarte sociabile, iar izolarea le poate afecta bunăstarea.

Potrivit Swissinfo, legea se aplică din 2008. Autoritățile elvețiene consideră că porcușorii de Guineea au nevoie de companie și nu ar trebui crescuți individual. De aceea, proprietarii trebuie să îi țină cel puțin în perechi sau în grupuri.

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Dacă unul dintre porcușori moare, proprietarul trebuie să găsească o soluție pentru ca animalul rămas să nu fie singur. Acesta trebuie să îi asigure un alt companion din aceeași specie. Sursa anterior menționată scrie că, în Elveția, au apărut chiar și servicii private de închiriere a porcușorilor de Guineea. Astfel, proprietarii pot lua temporar un alt animal pentru a-i ține companie celui rămas singur.

Închirierea nu este însă o obligație impusă de lege, ci o soluție oferită de persoane sau firme specializate. Scopul regulii este ca aceste animale să nu fie private de compania de care au nevoie.

O țară europeană are o lege neobișnuită pentru protecția animalelor: porcușorii de Guineea nu pot fi ținuți singuri. Regula este în vigoare din 2008 și are la bază nevoia acestor animale de a avea permanent companie. Mai mult, în Elveția există inclusiv servicii prin care proprietarii pot închiria temporar un porcușor de Guineea pentru a nu-și lăsa animalul singur.

Țara din Europa în care este interzis să ai un singur porcușor de Guineea. Motivul surprinzător din spatele legii

În Elveția, porcușorii de Guineea nu pot fi ținuți singuri, ci trebuie să aibă compania altor animale din aceeași specie. Regula este prevăzută în legislația privind protecția animalelor și are un motiv simplu: aceste rozătoare sunt foarte sociabile, iar izolarea le poate afecta bunăstarea.

Potrivit Swissinfo, legea se aplică din 2008. Autoritățile elvețiene consideră că porcușorii de Guineea au nevoie de companie și nu ar trebui crescuți individual. De aceea, proprietarii trebuie să îi țină cel puțin în perechi sau în grupuri.

Dacă unul dintre porcușori moare, proprietarul trebuie să găsească o soluție pentru ca animalul rămas să nu fie singur. Acesta trebuie să îi asigure un alt companion din aceeași specie. Sursa anterior menționată scrie că, în Elveția, au apărut chiar și servicii private de închiriere a porcușorilor de Guineea. Astfel, proprietarii pot lua temporar un alt animal pentru a-i ține companie celui rămas singur.

Închirierea nu este însă o obligație impusă de lege, ci o soluție oferită de persoane sau firme specializate. Scopul regulii este ca aceste animale să nu fie private de compania de care au nevoie.

Elveția are reguli speciale și pentru alte animale

Regula care îi vizează pe porcușorii de Guineea nu este singura de acest fel din Elveția. Legislația elvețiană acordă o atenție deosebită nevoilor sociale ale animalelor și prevede măsuri speciale pentru speciile care nu se adaptează bine la viața în singurătate.

Astfel, și alte animale trebuie ținute în perechi sau grupuri. Printre acestea se numără șoarecii, gerbilii, șobolanii și chinchillele.

În cazul păsărilor, anumite specii, precum papagalii și canarii, au nevoie, de asemenea, de compania altor exemplare. Ideea din spatele acestor reguli este că animalele trebuie să își poată manifesta comportamentul natural și să nu fie private de interacțiunea cu membrii aceleiași specii.

Există însă și excepții. Hamsterii aurii, de exemplu, sunt animale solitare și nu au nevoie de un partener în cușcă. Dimpotrivă, conviețuirea cu un alt hamster poate provoca conflicte și stres. Așadar, regulile nu sunt identice pentru toate animalele, ci țin cont de comportamentul și nevoile fiecărei specii.

Un alt aspect interesant este că proprietarii nu sunt obligați să cumpere două animale în același timp. Important este ca niciun animal care are nevoie de companie să nu fie ținut singur. În cazul porcușorilor de Guineea, dacă unul moare, cel rămas trebuie să primească din nou compania unui exemplar din aceeași specie.

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