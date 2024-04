Loredana Toma a concurat la Cupa Mondială de haltere! Evoluția româncei a fost LIVE în AntenaPLAY

Loredana Toma a concurat la Cupa Mondială de haltere. Competiția a fost în AntenaPLAY. Chiar dacă nu a reușit aici să obțină un loc pe podium, Loredana Toma esta una dintre cele mai mari sportive românce ale momentului.

După cele trei medalii câştigate de Mihaela Cambei la 55 de kg, a venit rândul Loredanei Toma să lupte pentru supremaţie. Totuși, sportiva din România nu a reușit să obțină primele poziții ale tabelului, potrivit as.ro.

Loredana Toma a ocupat locul 12 la total și poziția a 14-a la probele de aruncat și de smuls.

Loredana Toma a ridicat 105 kg, la stilul smuls și 130 kg la proba de aruncat.

Valentin Iancu (61 kg), Mihaela Cambei (55 kg), Andreea Cotruţa (59 kg) şi Loredana Toma (71 kg) au fost reprezentanţii ţării noastre care vor lupta pentru medaliile din Thailanda. Din păcate, Valentin a fost nevoit să abandoneze înaintea probei, în timp ce Cotruţa nu a înregistrat un rezultat notabil.

Loredana Toma a dezvăluit că s-a confruntat cu depresia

Rapidista nu va uita niciodată cel mai dureros moment din viața ei.

„(n.r. Cât ai plâns?) Cât pentru toată viaţa adunat la un loc, cred că… Nici eu n-am ştiut cum am trecut peste”, a spus Loredana Toma pentru AntenaSport.

Ca si calificată la Paris, românca cu braţe de fier e printre favorite la aurul olimpic. Loredana a ajuns la psiholog şi după cea mai cruntă accidentare din carieră.

„Şold, inghinali, fesieri, toate, la pachet. Chiar am crezut că acolo va fi finalul, dar, din fericire, am trecut şi peste asta”, ne-a mai spus Loredana Toma.

