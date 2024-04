Noutățile lunii aprilie în AntenaPLAY!

Aprilie aduce premiere de filme precum Caravaggio's Shadow, Women Who Kill, Triangle of Sadness și multe altele.

AntenaPLAY, platforma ta de streaming favorită, continuă să îți ofere o gamă variată de conținut și în luna aprilie, incluzând o colecție impresionantă de filme, seriale și competiții sportive, menite să satisfacă orice preferințe. Aprilie aduce premiere de filme precum Caravaggio's Shadow, Women Who Kill, Triangle of Sadness și multe altele. De asemenea, te poți bucura alături de cei dragi de seriale captivante precum Delightfully Deceitful și Parot.

Simte viteză și emoție în AntenaPLAY

Luna aprilie marchează o etapă palpitantă în calendarul Formulei 1, plin de entuziasm, adrenalină și viteză. Circuitele legendare pe care se desfășoară cursele acestei luni - de la serpentinele sofisticate ale circuitului Japoniei, cu provocările sale tehnice, până la îndrăgitul și lipsitul circuit din China, care testează limitele piloților. În fruntea plutonului, piloții care domină scena actuală, campionul Max Verstappen, fenomenul în ascensiune Charles Leclerc și surprinzătorul Lando Norris, se pregătesc de o luptă pentru supremație care promite să țină fanii pe marginea scaunelor. Acești piloți excepționali, alături de colegii lor, vor transforma fiecare cursă într-un spectacol al vitezei, unde fiecare viraj și fiecare secundă contează. Aprilie în Formula 1 nu este doar o demonstrație de viteză și tehnologie avansată, ci și un omagiu adus curajului, determinării și pasiunii care definește acest sport.

Ai filme noi în AntenaPLAY

Aprilie aduce pe AntenaPLAY o călătorie cinematografică. Descoperă Triangle of Sadness, o satiră elitei sociale, recunoscută global prin premii și nominalizări prestigioase, Caravaggio's Shadow, o poveste captivantă inspirată de viața celebrului artist, și It Lives Inside, un thriller supranatural care te va ține în suspans.

Triangle of Sadness

The Triangle of Sadness, un film regizat de aclamatul Ruben Östlund, este o satiră incisivă asupra claselor sociale și a vanității umane, care a cucerit audiențele și criticii deopotrivă. Cu un cast talentat, incluzându-i pe Harris Dickinson și Charlbi Dean în rolurile principale, filmul a navigat spre succes internațional, remarcându-se prin câștigarea prestigiosului premiu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes și primind multiple nominalizări la alte festivaluri și ceremonii importante, inclusiv la Premiile Oscar. Realizarea lui Östlund stă nu doar în abilitatea de a critica societatea contemporană, ci și în modul în care combină umorul negru cu o poveste captivantă, făcând din The Triangle of Sadness o reflectare memorabilă a absurdităților vieții moderne.

Triangle of Sadness ne introduce în lumea lui Carl (Harris Dickinson) și Yaya (Charlbi Dean), un cuplu de fotomodele la apogeul succesului, atrași într-o croazieră de lux pentru elita societății. Ce începe ca o escapadă idilică pe mare devine un test suprem de supraviețuire când o furtună neașteptată îi naufragiază pe o insulă pustie. Aici, departe de confortul lor obișnuit, trebuie să se confrunte cu provocările brute ale naturii și să reevalueze esența relației și valorilor lor. 'Triangle of Sadness' oferă o călătorie satirică și intensă prin straturile fragilității umane, putere și supraviețuire, totul împachetat cu umor negru și o critică ascuțită a opulenței fără sens.

Italia, anul 1610. Michelangelo Merisi, mai bine cunoscut sub numele de Caravaggio și interpretat de Riccardo Scamarcio, este aclamat ca un maestru al artei. Acesta sfidează în mod deschis învățăturile bisericești stricte privind reprezentarea temelor religioase în artă. Confruntările sale cu normele impuse de Biserica Catolică atrag atenția când Papa Paul al V-lea descoperă lucrările sale, considerate imorale de către instituție, și comandă o investigație secretă a Vaticanului. Această investigație este crucială pentru Caravaggio, care speră să fie absolvit de pedeapsa capitală impusă pentru omorârea unui adversar. În centrul acestei anchete se află „Shadow”/„Umbra”, interpretat de Louis Garrel, un investigator determinat să scoată la lumină complexitatea caracterului lui Caravaggio, navigând printre contradicțiile sale morale și talentul incontestabil.

Sam, o tânără cu rădăcini indiene din America de Nord, locuiește într-un cartier liniștit. Prietena ei, Tamira, are obiceiul de a purta un borcan de sticlă gol. Într-o clipă de mânie, Sam distruge borcanul, declanșând eliberarea unei entități demonice ancestrale din India care o capturează pe Tamira. Determinată să-și salveze prietena, Sam urmărește creatura, dar în acest proces, demonul îi ucide iubitul și reușește să-i invadeze gândurile. Confruntată cu această invazie malefică, Sam trebuie să mobilizeze toate forțele interioare pentru a încheia acest coșmar.

Scheme Queens urmărește aventura electrizantă a patru prietene care, împinse de disperare, plănuiesc să jefuiască un periculos hoț de bijuterii Rastafarian, folosindu-se de viclenie pentru a-l înșela pe omul său de încredere. Înarmate cu o doză de ingeniozitate și curaj, ele navighează prin pericolele unei lumi interlope unde trădarea și violența sunt la ordinea zilei. Pe măsură ce planul lor avansează, legăturile lor de prietenie sunt testate, secretele ies la iveală, iar fiecare pas greșit le poate costa libertatea sau chiar viața.

Benjamin Glass (interpretat de Aaron Fisher), un student pasionat de cinematografie, se confruntă cu bipolaritate, OCD și tulburare de personalitate de tip borderline. Confruntat cu riscul exmatriculării din cauza unui neînțelegeri, Ben se hotărăște să documenteze întregul incident printr-un proiect video, beneficiind de sprijinul actriței de filme pentru adulți, Emma Taylor (Ellen Toland).

Asher (interpretat de Joe Anderson) a devenit surd și mut la doar 12 ani, eveniment care a marcat începutul unei vieți dominate de dorința de răzbunare. De aproape douăzeci de ani, el se pregătește meticulos pentru a se confruntă cu Ivan (Gary Stretch), responsabilul pentru moartea fratelui său mai mare, survenită acum 21 de ani. Într-o întorsătură neașteptată de soartă, Asher descoperă că adevăratul vinovat din spatele tragediei este chiar tatăl său. Această revelație profundă adaugă o nouă dimensiune conflictului său intern și luptei pentru justiție.

Morgan și Jean sunt gazdele unui podcast renumit ce explorează viețile întunecate ale femeilor care au devenit criminale în serie. În acest context, misterioasa Simone intră brusc în viața lui Morgan. În ciuda avertismentelor prietenilor săi, care sunt îngrijorați de intențiile neclare ale noii venite, Morgan decide să ignore sfaturile lor. Întrebarea care planează este: cine este cu adevărat Simone și ce secrete ascunde ea?

Seriale pentru toate gusturile

Lee Ro-Woom este o maestră a manipulării, cu abilitatea de a păcăli oamenii folosindu-se exclusiv de cuvinte. Lipsa ei de empatie i-a permis să acumuleze o avere impresionantă prin diverse fraude. În contrast, avocatul Han Moo-Young este antiteza lui Lee Ro-Woom; dotat cu o sensibilitate profundă față de cei din jur, este extrem de conștient de starea lor emoțională, ajungând adesea să se implice excesiv în problemele lor. Atunci când Lee Ro-Woom este acuzată pe nedrept de asasinarea părinților săi cu care nu mai avea legături, Han Moo-Young îi vine în ajutor, contribuind la achitarea ei după un deceniu. Formând o echipă improbabilă, cei doi se angajează într-o luptă împotriva adversarului, căutând dreptate și răzbunare.

În Spania, anul 2013, anularea „Doctrinei Parot” duce la eliberarea prematură a aproape o sută de deținuți, care nu și-au completat pedepsele. Acest eveniment stârnește revoltă și proteste masive împotriva deciziei. În acest climat tensionat, condamnații eliberați încep să fie asasinați în moduri care oglindesc crimele pentru care fuseseră inițial condamnați. În timp ce societatea este divizată între strigăte de răzbunare și aplauzele unor segmente ale presei, Isabel Mora, o polițistă respectată și determinată, ale cărei viață a fost zguduită de unul dintre acești deținuți, decide să intervină. Marcată de un trecut tragic legat de această eliberare, Isabel este hotărâtă să sacrifice totul.

Când Defne (interpretată de Irem Helvacioglu) descoperă că este însărcinată, entuziasmul soțului ei, Cinar (Olgun Toker), este eclipsat de bucuria servitoarei lor, Meryem (Selin Yeninci), care curând anunță că și ea așteaptă un copil. În timp, se dezvoltă o conexiune profundă între Defne și Meryem. Totuși, fericirea lui Defne se transformă în coșmar când copilul ei este răpit. În aceste momente grele, Meryem stă alături de ea, oferindu-i sprijin pentru a-și regăsi copilul. Ceea ce Defne nu știe este că Meryem are un secret întunecat: ea nu a fost niciodată însărcinată și este implicată în răpirea copilului.

Ai sport în AntenaPLAY

Cupa Mondială de haltere

Cupa Mondială de haltere se desfăşoară în perioada 1-11 aprilie, în Thailanda. La startul competiţiei se află şi patru sportivi români, Valentin Iancu (61 kg), Mihaela Cambei (55 kg), Andreea Cotruţa (59 kg) şi Loredana Toma (71 kg), care vor lupta pentru medalii, dar şi pentru calificarea la Jocurile Olimpice 2024.

Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A 28 aprilie - 4 mai

Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A se va desfăşura în AntenaPLAY, în perioada 28 aprilie - 4 mai. De asemenea, în luna aprilie, România va disputa două meciuri, cu Italia (28 aprilie) şi cu Slovenia (30 aprilie).

Semifinalele Cupei Franţei, în AntenaPLAY

Semifinalele Cupei Franţei se vor desfăşura live în AntenaPLAY, pe 2 şi 3 aprilie. Lyon - Valenciennes (2 aprilie, 21:45) şi PSG - Rennes (3 aprilie, 22:10) sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Franţei.

Semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Semifinalele Ligii Campionilor Asiei se vor desfăşura în luna aprilie, atunci când vom afla cele două finaliste.

Semifinale - tur

Al-Ain - Al-Hilal (16 aprilie, 19:00)

Ulsan - Yokohama (17 aprilie, 13:00)

Semifinale - retur

Al-Hilal - Al-Ain (23 aprilie, 21:00)

Yokohama - Ulsan (24 aprilie, 13:00)

4 etape din Liga Portugal

Luna aprilie aduce alte patru etape din Liga Portugal, dar şi câteva derby-uri spectaculoase, precum Sporting - Benfica (6 aprilie, 22:30), Benfica - Braga (27 aprilie. 20:00) sau Porto - Sporting (28 aprilie, 22:30).

5 etape din Serie B

Luna aprilie propune şi următoarele cinci etape din Serie B, acolo unde românii de la Parma, Man şi Mihăilă, luptă pentru promovarea în Serie A.

Două gale Fight Nation

Tot în luna aprilie, fanii luptelor se pot delecta cu două gale Fight Nation, ce vor avea loc pe 13 şi 27 aprilie.

