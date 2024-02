Noutățile lunii februarie în AntenaPLAY

Luna februarie începe cu cele mai așteptate emisiuni TV și seriale de top: Power Couple, Te cunosc de undeva, Dating in Barcelona, Bravo, tată!, Little Coincidences și multe altele.

Emisiuni TV de succes, conținut exclusiv de la filmări, filme pentru toată familia, seriale cu povești care te vor cuceri și competiții sportive live în noul canal AntenaSport. Asta vedem în februarie în AntenaPLAY.

Cele mai curajoase emisiuni TV pot fi urmărite în AntenaPLAY

Luna februarie începe cu cele mai așteptate emisiuni TV și seriale de top.

La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, începe pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentată de Dani Oțil aliniază la start 9 cupluri de vedete pregătite să treacă prin situații limită și probe spectaculoase pentru a obține titlul de primul Power Couple din România, dar și premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de Euro. În AntenaPLAY vor putea fi urmărite imagini exclusive nedifuzate la TV din competitia care te va ține cu sufletul la gură.

8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor în cel de-al 20-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera pe 17 februarie, de la 20.00. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu Teodorescu, Eliza Natanticu şi Zarug, Barbara Isasi şi Bella Santiago, Alexia Țalavutis şi Dima Trofim şi Paula Chirilă şi Romică Țociu sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20.

Comedia Bravo, tată!, ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru bărbați din medii complet diferite, care se confruntă cu provocările parentale într-o manieră complet unică, revine cu un nou sezon, din 18 februarie. Laura Cosoi s-a alăturat producției de comedie, care va putea fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 20.00.

Cosmin Natanticu, Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea vor porni împreună în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului, în vreme ce Emi şi Cuza vor fi alături de participanţi, în culisele show-ului. Momentele artistice neașteptate, concurenții îndrăzneți și invitații speciali vor face deliciul următorului sezon.

Reality show-ul ce o are ca protagonistă pe Anamaria Prodan, revine în forță cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sâmbătă, 3 februarie, de la ora 20.00. Producția este o continuare la show-ului Prodanca și Reghe, din urmă cu ceva ani, când impresara făcea pereche cu Laurențiu Reghecampf. Producția continuă saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan. Copiii şi prietenii apropiaţi îi vor fi alături acesteia pe toată durata filmărilor, care se vor desfăşura pe mai multe continente.

Filme pentru toată familia în AntenaPLAY.

Un musical de familie plin de distracție, de muzică originală, decoruri sclipitoare și mesaje puternice despre problemele dificile cu care se confruntă copiii din centrele de plasament. Este o aventură inspirată și înălțătoare care va cuceri inimile și mințile copiilor și adulților de pretutindeni.

Păzitoare a unui far fermecat, o mamă adoptivă folosește dragostea, bucuria și râsul pentru a arăta tuturor că viața este plină de posibilități. Când doi membri curioși ai echipajului lui Lilly descoperă „The Big Book of Little Adventures” în subsolul farului, aventura începe.

Un fost star TV, nu reușește să obțină un nou loc de muncă în actorie, iar viața îi e ruinată în momentul în care un video personal e făcut public pe Internet. Lucrurile se schimbă când o întâlnește pe Hannah, o tânără optimistă, frumoasă, care urăște tehnologia și se dovedește a fi femeia visurilor lui. Dar Jay se confruntă cu o problemă greu de rezolvat: cum ar putea să recunoască în fața ei adevărul despre înregistrarea care l-a consacrat pe Internet?

Eula se descurcă singură după ce mama ei moare în mijlocul goanei aurului din anii 1870. Ea este forțată să plece de acasă și să călătorească cu un străin într-o lume mult mai periculoasă decât și-a imaginat vreodată.

Filmul spune povestea lui Genaro Costelli, un tânăr care crește într-un cartier controlat de Mafie. În ciuda învățăturilor familiei sale și ale bisericii, el este tentat de stilul de viață extravagant și aparent lipsit de griji al "prietenilor" săi. Atracția misterului, a puterii și a intrigii sunt prea puternice pentru ca Genaro să reziste și în curând se trezește prins într-o rețea de pericole, contradicții și trădări.

James este un asasin care călătorește în timp din secolul 28 și care se îndrăgostește din neatenție de femeia pe care trebuie să o omoare... în timp ce se afla pe o navă de croazieră.

Arthur, care suferă de OCD, e îndrăgostit de Helen, dar nu știe daca sentimentul e reciproc. Într-o seară decide să o sune și să afle ce simte cu adevărat, însă Helen nu răspunde. Pentru că nu reușește să adoarmă, începe o noapte albă, în care Arthur reflectă asupra situației cu Helen.

Un film cu 6 premii si peste 40 de nominalizari la festivalurile importante de film. Filmul a primit recenzii pozitive din partea criticilor, care i-au lăudat povestea, regia, secvențele de groază și efectele, fost un succes de box office. Când un grup de prieteni descoperă cum să invoce spiritele folosind o mână îmbălsămată, devin dependenți de această nouă senzație, până când unul dintre ei merge prea departe și dezlănțuie forțe supranaturale terifiante.

Un film francez din 2023, regizat de François Ozon, cu Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert. Amplasat în anii 1930, filmul urmărește o actriță care câștigă notorietate după ce a fost achitată de crimă pentru autoapărare.

Seriale care te vor cuceri

Seriale cu povești care te vor cuceri și competiții sportive live în noul canal AntenaSport. Asta vedem în februarie în AntenaPLAY.

Yonca Sidali este o mamă singură care se luptă să-și crească fiica în vârstă de 5 ani. Chiar dacă sunt sărace, duc o viață fericită. Totul se schimbă atunci când tatăl lui Sare apare în viața lor, o dă în judecată pe Yonca pentru custodie, este evacuată din casă și își pierde locul de muncă.

Fără bani, fără adăpost și pe punctul de a-și pierde fiica, Yonca își pierde speranța. Într-o zi, un bătrân misterios îi face o propunere neașteptată. Îi garantează că va câștiga un jackpot de 250 de milioane de lire la loterie. Când va afla că bătrânul este propriul ei tată și că acesta face parte din mafie, va risca Yonca totul pentru a o salva pe Sare?

Nominalizat la categoria „cel mai bun serial de comedie” din cadrul premiilor Rose d'Or, Dating in Barcelona navighează cu pricepere prin lumea întâlnirilor romantice ale zilelor noastre. Dating in Barcelona sau Citas Barcelona aduce în prim-plan o varietate de personaje care ajung să se întâlnească față în față după ce s-au cunoscut inițial prin intermediul unei aplicații de dating.

Unele caută dragoste, altele sex, iar unele pur și simplu pe cineva care să le alunge singurătatea. Sună cunoscut?

Pequeñas coincidencias este un serial spaniol de comedie, o poveste romantică intre cei doi protagoniști. Marta Valdivia și Javier Rubirosa nu se cunosc și niciunul dintre ei nu intenționează să-și complice viața cu nimic.

Niciodată nu i-a încântat ideea de a deveni părinți, până acum. Amândoi experimentează, separat, un fenomen ciudat care îi va împinge să se caute reciproc, fără să vrea. Pentru a se găsi unul pe celălalt, vor avea nevoie de o mulțime de mici coincidențe.

Ai SPORT în AntenaPLAY

În februarie, în AntenaPLAY vei putea urmări Campionatul european de înot în ape îngheţate (2-4 februarie), Campionatele Europene de haltere (12-20 februarie), dar şi fazele finale de la Cupa Africii pe Naţiuni şi Cupa Asiei.

Liga Campionilor Asiei revine în februarie, în AntenaPLAY, acolo unde vor fi transmise meciurile din faza optimilor de finală. Dan Petrescu, Cristiano Ronaldo sau Karim Benzema luptă pentru trofeu.

Luna februarie aduce şi fazele finale ale Cupei Africii pe Naţiuni, sferturile de finală (2 şi 3 februarie), semifinalele (7 februarie), finala mică (10 februarie) şi finala mare (11 februarie).

Competiţia e live în AntenaPLAY.

În februarie, vom cunoaşte şi câştigătoarea Cupei Asiei. Meciurile din sferturi se vor disputa pe 2 şi 3 februarie, semifinalele urmând a se juca pe 6 şi 7 februarie. Finala va avea loc pe 10 februarie.

Cupa Franţei a ajuns la faza optimilor de finală şi cele mai importante meciuri vor fi exclusiv în AntenaPLAY, unde va face spectacol şi Kylian Mbappe.

Cinci etape din Serie B sunt programate în luna februarie, iar cele mai bune meciuri din fiecare rundă sunt live în AntenaPLAY, acolo unde îi vei putea vedea pe Dennis Man, Valentin Mihăilă, George Puşcaş sau Ionuţ Nedelcearu.

Liga Portugal propune patru etape în luna februarie, când va continua lupta pentru supremaţie dintre Sporting, Benfica, Porto şi Braga. Cel mai important duel va fi cel dintre Sporting şi Braga, de pe 11 februarie.

Campionat european de înot în ape îngheţate, în AntenaPLAY

Campionatul european de înot în ape îngheţate e live în AntenaPLAY şi se va disputa în perioada 2-4 februarie, la Oradea.

România va fi reprezentată de 35 de sportivi la primul Campionat european de înot în ape îngheţate organizat în istoria iceswimming-ului. La eveniment şi-au anunţat prezenţa 322 de delegaţi din 27 de state.

Petar Stoychev, Christof Wandratsch, Rotislav Vitek, Marcin Szarpak sau Alissa Fatum sunt doar câteva dintre numele mari care vor participa la Campionat european de înot în ape îngheţate.

Campionatele Europene de haltere, exclusiv în AntenaPLAY

Campionatele Europene de haltere 2024 vor avea loc în perioada 12-20 februarie, la Sofia, şi vor oferi şi locuri la Jocurile Olimpice 2024, de la Paris.

România va avea două nume mari care ne vor reprezenta la Sofia, Loredana Toma şi Mihaela Cambei. Acestea vor lupta din nou pentru medaliile de aur. Lotul tricolorilor va avea 13 participanţi.

Prima ediţie a Europenelor de haltere a avut loc în Olanda, în 1896. Ultima a fost în 2023, la Erevan, acolo unde România a câştigat un total de 14 medalii, dintre care 9 de aur, 3 de argint şi două de bronz.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 10 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul tău, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste sau de dragoste.

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai zilnic sport live. Fie că e vorba de fotbal, tenis de masă, polo, înot, MMA sau box, avem sigur ceva pentru fanul din tine.

Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: Smartphone, SmartTV, PC, tabletă și laptop, pentru ca tu să te poți bucura de conținutul tău favorit oriunde ai fi.