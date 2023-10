Noutățile lunii octombrie în AntenaPLAY. Care sunt surprizele de care se vor bucura abonații

În octombrie, adrenalina crește la cote maxime în AntenaPLAY. Cel mai așteptat reality show din România va avea o premieră maraton de 5 zile și cel mai iubit show de cooking își va desemna câștigătorii în marea finală.

America Express, cel mai dur reality show din România, revine sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 20:00, cu o premieră maraton de cinci zile. Drumul Soarelui se va desfășura, pentru prima oară, pe două emisfere. Concurenții pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul Pământului în Ecuador, destinația finală fiind Buenos Aires, Argentina. Pleacă din Medellin, Columbia, fosta reședință a lui Pablo Escobar și trebuie să ajungă în țara lui Messi. Reality show-ul poate fi urmărit exclusiv online în AntenaPLAY.

Jurnal de călătorie te pregătește pentru marea lansare, vezi cele mai tari imagini din noul sezon și imagini exclusive din spatele camerelor, în AntenaPLAY. Jurnal de călătorie îți arată imagini inedite cu peripețiile și situațiile limită prin care au trecut echipa de producție și vedetele în America Express, pe Drumul Soarelui. Descoperă cum s-a desfășurat aventura tumultoasă și ce provocări majore au apărut în timpul filmărilor.

Și odată cu noul sezon revine și Podcastito Express, un produs original AntenaPLAY, în care concurenții comentează episoadele America Express.

Serialele tale preferate sunt în AntenaPLAY

Iubitorii de seriale au și în octombrie episoade noi și seriale pentru toate gusturile.

Lia, soția soțului meu, serialul care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipã de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situații cu totul neaşteptate în noile episoade.



Seria Lia - Tot ce nu se vede îți aduce dezvăluiri inedite și imagini din culisele serialului, exclusiv în AntenaPLAY. Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu? Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, comedie romantică, concepută special pentru cei care doresc să experimenteze o poveste de dragoste unică, presărată cu momente amuzante dar și tensionate.

În spatele Camerei 609 este producția exclusivă în care vezi ce se întâmplă în culisele serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609! Descoperă dezvăluiri inedite și imagini exclusive de pe platourile de filmare, alături de actorii distribuției: despre personajele pe care le interpretează, emoțiile pe care le au pentru premieră serialului și povestea producției românești.

Comedia Bravo, tată!, ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru bărbați din medii complet diferite, care devin prieteni prin prisma grădiniței unde copiii lor sunt înscriși, va avea premiera pe 22 octombrie. În fiecare episod, cei patru intră în diverse încurcături, și, totodată, telespectatorii sunt martorii unor scene menite să stârnească emoții și hohote de râs.

Serialele tale preferate pe care le vezi în AntenaPLAY sunt deja în topul vizionărilor. Abonații AntenaPLAY au parte săptămânal de noi episoade din serialele lor preferate.

Hotel Portofino a ajuns la sezonul 2, primul sezon poate fi urmărit integral. Makari sicilian mysteries, cele două sezoane pot fi urmărite integral de abonații AntenaPLAY.

Acțiunea continuă în State Secrets, un thriller politic în care totul se petrece în jurul tentativei de asasinare a președintelui spaniol. În curând, alte seriale noi vor intră în AntenaPLAY: Forgive me God, Melting me softly, Love Reserved și multe altele.

Un octombrie de film în AntenaPLAY. Pentru abonații AntenaPLAY luna octombrie aduce nu mai puțin de 9 filme pentru toate gusturile, filme premiate la festivalurile internaționale. Comedie, acțiune, thriller, dragoste și povești inspirate din fapte reale.

Oameni de treabă

Filmul Oameni de treabă, regizat de Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian și Crina Semciuc în distribuție, poate fi urmărit în octombrie de către abonații AntenaPLAY. Oameni de treabă spune povestea unui polițist de la țară care visează la o livadă și o viață liniștită, într-un loc în care doar cei cu influență fac legea, iar o serie de evenimente neprevăzute îl conduc spre o situație fără scăpare. Filmul a câștigat peste 13 premii la festivaluri de film importante și are alte 10 nominalizări. La Premiile Gopo 2023 a avut 10 nominalizări unde a câștigat 6 premii printre care: cel mai bun film de lungmetraj, cea mai bună regie, cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun scenariu și cel mai bun montaj.

Wishlist

O poveste de viață impresionantă, două femei cu cancer de sân plus o prietenă fac o listă cu toate lucrurile pe care și-au dorit întotdeauna să le facă, dar nu le-au făcut niciodată.

Filmul a câștigat 4 premii și are alte 5 nominalizări.

The Heist Of The Century

Un comedy-thriller argentinian regizat de Ariel Winograd după o poveste reală. În 2006, un grup de hoți a efectuat ceea ce este considerat unul dintre cele mai faimoase și inteligente jafuri bancare din istoria Argentinei.

Mom is a Match

Ce gânduri îi trec prin minte unui tânăr de douăzeci de ani când găsește profilul propriei sale mame într-o aplicație de întâlniri? Chiar dacă mama lui este încă tânără, a divorțat de tatăl tânărului și are dreptul să-și refacă propria viață. Dar... tot ce există acolo este o mulțime mare de bărbați care o vor seduce și apoi o vor abandona.

4X4

Un hoț pătrunde într-o mașină cu un sistem special de securitate care îl ține prins înăuntru, fără că nimeni să-l audă strigând după ajutor. Filmul a câștigat 4 premii, printre care cel mai bun actor și cel mai bun film și are peste 8 nominalizări la festivaluri internaționale.

Adieu, les cons

Când Suze Trappet, în vârstă de 43 de ani, află că este grav bolnavă decide să plece în căutarea copilului pe care l-a abandonat când avea 15 ani. În nebunească investigație birocratică, ea se intersectează cu Jean-Baptiste Cuchas (Albert Dupontel), un bărbat de 50 de ani aflat în mijlocul unui burnout, și Serge Blin (Nicolas Marié), un bibliotecar orb de un entuziasm excesiv. Improbabilul trio se aventurează într-o călătorie hilară și plină de peripeții pentru a găși copilul de mult pierdut al lui Suze.

Un film cu 6 premii la festivalurile internaționale plus alte 13 nominalizări, printre care și o nominalizare recentă la Premiile Gopo pentru cel mai bun film european.



Strangerland

Proaspăt sosiți într-un oraș îndepărtat din deșert, Catherine (Nicole Kidman) și Matthew (Joseph Fiennes) sunt chinuiți de suspiciune când cei doi copii adolescenți dispar în mod misterios într-o furtună de praf stârnind zvonuri tulburătoare despre trecutul lor. În rolurile principale: Nicole Kidman, Joseph Fiennes și Hugo Weaving.

Nicole Kidman a câștigat premiul pentru cea mai bună actrița cu rolul din acest film la CinEuphoria Awards. Filmul are 6 nominzalizari la festivalurile internaționale, printre care și nominalizare în categoria pentru Marele premiu al Juriului la Sundance Film Festival.

Umami

Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) este un bucătar apreciat care și-a dedicat toată viața pentru a-și construi reputația fabulosului său restaurant Chateaux și palmaresului său de stele similare Michelin. Într-o noapte, el suferă un accident vascular cerebral catastrofal și este salvat la cel mai scurt timp de unul dintre angajații săi. Dar la un moment dat își dă seama că o aromă l-a încurcat toată viața după ce a gustat cu mulți ani în urmă un castron de ramen, așa că decide să pună totul în așteptare și să plece în căutarea acelui bucătar japonez care i-a prezentat experiența delicioasă a umami.



Then She Found Me

Este un film american de comedie-dramă regizat de Helen Hunt și spune o poveste despre dragoste și regăsire.. Viața îi dă câteva lovituri grele lui April (Helen Hunt), o profesoară de 39 de ani. Deși este disperată după un copil, soțul ei (Matthew Broderick) a decis să pună capăt scurtei lor căsătorii. April abia are o șansă să-și revină din șoc, când Bernice (Bette Midler), o personalitate de televiziune egoistă și egoistă, întră în viața ei, pretinzând că este mama ei. În rolurile principale: Helen Hunt, Bette Midler, Colin Firth și Matthew Broderick.

Ai sport în octombrie, în AntenaPLAY. Belarus – România e capul de afiș

Ai sport în octombrie, în AntenaPLAY. Capul de afiș al lunii este meciul Belarus – România, din preliminariile EURO 2024. Dar nu va lipsi nici spectacolul din Serie B și Liga Portugal. Fanii de fight vor putea vedea lupta uriașului Badr Hari, Gala Heroes 8 ”Cușcă cu lei”, dar și alte trei evenimente de top.

Belarus – România este meciul care ne poate aduce cu un pas mai aproape de o calificare la EURO 2024, așteptată cu sufletul la gură de toți românii. Partida de pe 12 octombrie, de la Budapesta, va fi transmisă exclusiv de Antena 1 și în AntenaPLAY.

Va continuă astfel duelul pentru calificarea la EURO 2024 pe care tricolorii îl duc cu Israel. Cu patru partide rămase de disputat din Grupa I, România are un punct avans în clasament și de aceea meciul cu Belarus este o nouă finală pentru trupa lui Edi Iordănescu.România este neînvinsă în primele șase partide disputate în preliminariile pentru Europeanul din Germania și sperăm că va rămâne așa și după dublă cu Belarus și Andorra, din luna octombrie.

Liga Portugal și Serie B, dueluri de foc

Liga Portugal va aduce noi partide spectaculoase. Două etape sunt programate în luna octombrie, iar cel mai tare duel va fi cel dintre Sporting și Boavista, două dintre echipele care au pornit că din tun în acest debut de sezon. Pe de altă parte, Benfica poate fi urmărită în Cupa Ligii Portugaliei, chiar în ultima zi a lunii, în meciul cu Arouca.

Lupta românilor din Serie B pentru promovare continuă. Patru etape sunt programate în octombrie, iar cele mai țări meciuri sunt exclusiv în AntenaPLAY. Marius Marin, Valentin Mihăîlă, Dennis Man, Ionuț Nedelcearu, Denis Herghelegiu și

Adrian Mărginean sunt românii care atacă Serie A în acest sezon.

Badr Hari luptă pentru glorie, în AntenaPLAY

Octombrie este o nouă lună în care fanii de fight vor avea parte de mai multe surprize. Celebrul Badr Hari va lupta cu Uku Jurjendal în AntenaPLAY, pe 7 octombrie, în cadrul galei Glory 89. În Bulgaria, vor intra în ring și trei români, Sorin Căliniuc, Bogdan Stoica și Eduard Gafencu.

Pe 16 octombrie va avea loc Gala Heroes 8 ”Cușcă cu lei”, una dintre cele mai puternice din România, din ultimii ani. Ne vor aștepta 9 lupte de mare spectacol la București. Ion Grigore - Cosmin Bucătaru (Main Event), Florin Pîrtea - Iska Ismayilov şi Robert Constantin - Damian Zaharia sunt cele mai tari lupte ale galei de la Circul Metropolitan București! De asemenea, alte două evenimente de anvergură se vor desfășura în această lună, Fight Nation pe 14 octombrie și Hexagone MMA 12, pe 28 octombrie.

Lista galelor de fight din luna octombrie

Glory 89 – 7 octombrie

Figh Nation | Gala de box – 14 octombrie

Heroes 8 ”Cușcă cu lei” – 16 octombrie

Hexagone MMA 12 – 28 octombrie