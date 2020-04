Care este prețul frumuseții?

Cand vine vorba de fata, accentul este pus in general pe machiaj. Atunci cand alegi sa te machiezi zilnic, devine dificil sa te duci la salon, asa ca femeile opteaza sa se machieze singure, acasa. Acest lucru presupune achizitionarea a numeroase produse cosmetice, multe incercari esuate si mult timp pierdut in fata oglinzii. Doua din cele mai dificile „operatiuni” cand vine vorba de machiaj sunt eyelinerul si rimelul, din cauza faptului ca este usor sa gresesti si, daca ai facut-o, exista riscul sa se strice toata munca de pana atunci. In ceea ce priveste genele, femeile au inceput sa aleaga sa isi puna extensii de gene in favoarea rimelului. Acestea se pot pune la salon sau pot fi aplicate acasa, deoarece pe piata au aparut magazine specializate, care sar in ajutor cu un kit extensii gene complet, in functie de experinta in domeniu, dar trebuie tinut cont ca este nevoie de ceva exercitiu, deoarece nu este o operatiune tocmai usoara.

Pe langa par si fata, sexul frumos trebuie sa aiba grija si de corp. Manichiura si pedichiura trebuie sa fie mereu perfecte, iar acest lucru presupune ca unghiile sa fie curate si taiate si nu neaparat colorate, iar pielea trebuie sa fie epilata si catifelata. Si aici cremele hidratante sar in ajutor.

Din toate aceste lucruri despre care am povestit, pot trage o singura concluzie: este greu sa fii femeie. ☹