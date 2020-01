Profil de învingător. Cine este Raluca Racoviță și de ce trebuie să o cunoști

Anii 2000-2009: prezentari, spectacole, aparitii in reviste

Care este traseul unui copil frumos pasionat de activitati sportive desfasurate in oglinda? Modelling-ul. Ca model si fotomodel, Raluca Racovita isi reflecta viata intr-o oglinda mai mare, mai stralucitoare si mai captivanta decat cea in care executa miscari de balet sau de gimnastica ritmica. Intre 1999 si 2011, Raluca Racovita a bifat prezentari de moda, dar si aparitii pe copertele revistelor nationale si internationale, dintre acestea remarcandu-se revista DAY OFF din Grecia, acolo unde a imbracat creatii Dolce&Gabbana sau Roberto Cavalli. Mai mult, intre 2008 si 2010, Racovita lucra pentru agentia 4 Models din Milano, luand contact cu unul dintre cele mai glamour orase ale modei.

Tot in aceasta perioada, Raluca Racovita intuia ca e mai mult decat un chip frumos si devenea nu numai imaginea celui mai bun salon de infrumusetare din Iasi, dar colabora cu locatia exclusivista pe mai multe planuri. Sunt anii ei de pionierat, cand va invata cum sa tina cu gratie fraiele unui salon. Incepe prin a fi makeup artist pentru prezentarile si clientele salonului, apoi trece prin toate posturile: hairstylist, frizer, tatuator de sprancene si buze, invatand meserie in toate domeniile. Isi continua cu determinare misiunea si intre 2002 si 2008 este si imagine pentru magazinul Optica.

De la oglinda la sticla si spectacol nu a mai fost decat un singur pas. Mai intai, Raluca Racovita bifa prezente pe micul ecran, la cea mai populara emisiune a anilor 2000, Neata cu Horia Brenciu, acolo unde participa la doua emisiuni tematice, realizand machiaje, punand la punct coregrafii si activand si pe post de model.

Si, curand, arta devenea spectacol, asa cum am anticipat. Raluca Racovita reprezenta in 2002 Romania la prestigiosul Thematic Show Intercoiffure din Paris, dupa ce anii trecuti aparuse in renumita revista Intercoiffure Magazine, atat ca model ce aducea la viata copertele colorate, dar si ca makeup artist. In cadrul spectacolului, muza noastra de azi facea minuni: activa ca prim model, makeup artist si coregraf, iar contribuia sa de exceptie la show era recompensata cu o diploma Excellence. De aici si pana la a deveni cetatean de onoare al orasului francez Belfort nu mai era decat un mic pas pentru o superfemeie si o realizare uriasa de care sa se mandreasca romanii de pretutindeni.

2010 – prezent: oglinda devine si mai mare si mai stralucitoare

Chipul reflectat in oglinda vietii Ralucai Racovita e tot mai luminos si mai glorios pe zi ce trece. Dupa ce a crescut in sali de sport, dupa ce a trait inconjurata de oglinzi, de aparate de fotografiat si de sticla, era normal ca urmatorul pas sa fie deschiderea propriei afaceri, tot in aria frumosului.

Visul prindea contur in 2014, atunci cand Raluca Racovita lua primele cursuri intr-o tehnica de colorare a parului relativ necunoscuta. Balayage se numea si pornea de la verbul francez „balayer” (in traducere, „a matura”), procedura care presupunea de fapt pictarea pe suvite. Cu suflet de artist si maini de pictorita, nu e de mirare ca Raluca Racovita era cucerita de tehnica pe care o aducea mai apoi in propriul salon, devenind primul hairstylist din Bucuresti ce picta raze de soare pe suvitele clientelor sale.

Tot in aceasta perioada, Raluca Racovita intemeia si clubul sportiv Asociatia by Racovita, dovedind viziune si respect pentru orasul natal, dar si aceeasi fire tenace si ambitioasa care vrea sa demonstreze ca poate face orice.

Insa adevarata implinire a visului venea in 2014 prin deschiderea primului salon 1 Dream Beauty Studio. Conceput drept un spatiu exclusivist, dar intim, in care te faci mai frumoasa, dar esti si rasfatata si porti discutii de la suflet la suflet, salonul Ralucai Racovita devenea rapid favoritul femeilor din Bucuresti si nu numai. Cu o gama extinsa de servicii (tunsoare, coafura, vopsit par, balayage, suvite, tratamente pentru par, cosmetica, manichiura, makeup profesional, epilare, extensii de par sau pensat), 1 Dream se transforma dintr-un vis luminos intr-o afacere de succes, si totul datorita valorilor creatoarei sale, viziunii, spiritului autodidact si capacitatii uriase de a se adapta si de a fi la curent cu toate noutatile.

Ce mai lipseste din peisaj? Menirea de formatoare si de mentor. In 2019, Raluca lansa un proiect personal, un alt vis, prin care preda cursuri de coloriometrie si balayage tinerilor pasionati, dovedind ca este un real sprijin pentru hairstylistii aflati la inceput de drum.

Bineinteles ca nu ti-am dezvaluit decat o frantura din viata fabuloasa reflectata in oglinzi stralucitoare a Ralucai Racovita. Daca vrei sa faci cunostinta cu o invingatoare de la care ai ce invata, lasa-te pe mainile sale talentate si programeaza-te la 1 Dream Beauty Studio pentru o tunsoare, pentru o noua culoare de par sau pentru un machiaj spectaculos. Sigur veti avea ce povesti!