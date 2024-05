(P) Teilor lansează DAAR, un nou brand de bijuterii, cu un portofoliu axat pe diamantele create în laborator

București, 08 mai 2024 – Grupul TEILOR anunță lansarea unui nou brand de bijuterii, DAAR, pe piața din România.

Cu un portofoliu de produse centrat în jurul pieselor cu diamante create în laborator, DAAR propune bijuterii cu design modern tuturor celor care doresc o varietate de piese versatile. Clienții pot vizita primele magazine fizice DAAR deschise în București, Sibiu, Pitești, Craiova și Târgu Mureș, platforma de e-commerce: www.daar.ro, cât și conturile de Social Media.

Cu o abordare fresh, brandul DAAR se adresează unui public larg, deschis către experiențe noi în materie de bijuterii. Atât prin design-ul magazinelor, cât și prin bijuteriile din portofoliul brandului, s-a urmărit crearea unui dinamism specific noilor generații. Astfel, DAAR stabilește un nou punct de referință pentru luxul milenial, poziționându-se ca un brand prietenos, abordabil și deschis spre interacțiune, prin intermediul bijuteriilor.

„Încă de la început, de la deschiderea primului magazin de bijuterii TEILOR, ne-am propus să setăm noi standarde de excelență în industria de lux, aducând nu doar produse de excepție, ci și experiențe cu adevărat memorabile. Astăzi, 25 de ani mai târziu și cu peste 70 de magazine deschise, este momentul să facem încă un pas în întâmpinarea celor care ne împărtășesc pasiunea pentru bijuterii. Iar acest pas este DAAR - un brand de bijuterii modern, cu un portofoliu inovator, pentru cei care doresc să experimenteze o nouă abordare în domeniul bijuteriilor. Pentru ei am deschis, deja, magazine DAAR în cinci orașe de importanță strategică, precum și o platformă de e-commerce”, a declarat Florin Enache, Founder TEILOR Holding.

Cu un portofoliu centrat în jurul bijuteriilor cu diamante create în laborator, noul brand propune o alternativă modernă, inovatoare. Devenind, an de an, tot mai populare, diamantele create în laborator oferă noi posibilități în materie de design (printr-o varietate mai mare de forme). În plus, reprezintă o opțiune mai accesibilă, având totodată aceleași proprietăți fizice, chimice și optice ca diamantele naturale.

Cu toate că nucleul noului brand este reprezentat de bijuteriile cu diamante create în laborator, acesta prezintă o varietate mare de modele în diverse stiluri. Astfel, DAAR propune bijuterii din aur de 14K cu diamante și alte pietre prețioase create în laborator, bijuterii din aur de 10K cu sau fără cristale zirconia, piese din argint sau oțel inoxidabil, în culori moderne și forme inspirate din stilul dinamic al consumatorilor. Totodată, noul brand va cuprinde în viitorul apropiat și bijuterii cu design unic, urmând să dezvolte colecții cu design in-house, la realizarea cărora își vor aduce contribuția experți de la prestigioase universități de artă din întreaga lume.

Toate acestea susțin viziunea din spatele noului brand, DAAR funcționând asemeni unui laborator creativ în care bijuteriile și trendurile sunt surse de inspirație. Prin multitudinea de posibilități, prin diversitatea metalelor și a pietrelor din care sunt create bijuteriile, clienții sunt invitați să experimenteze noi stiluri și să descopere piesele care îi reprezintă cel mai mult.

,,Când vorbim despre bijuterii, vorbim despre preferințe foarte personale, despre accesorii pe care fiecare dintre noi le alege astfel încât să îl reprezinte cât mai bine. Iar fiecare detaliu contează, de la calitatea metalelor prețioase folosite, până la proveniența diamantelor integrate și experiența întregului proces de achiziție. Mai mult, în ultima perioadă, versatilitatea, accesibilitatea și varietatea sunt calități tot mai apreciate pentru alegerea unei bijuterii. Iar la DAAR, ne dorim să oferim toate aceste lucruri prin colecțiile pe care le propunem”, a explicat Andreea Dîscă, Chief Operating Officer, DAAR.

Design-ul magazinelor DAAR își propune să reflecte spiritul avangardist al noului brand printr-o abordare arhitecturală proaspătă și minimalistă, având o cromatică în tonuri pastelate. Astfel, conceptul DAAR este bazat pe stratificarea și echilibrarea unei energii cromatice calde, precum și pe includerea unor modele, mesaje interactive, elemente de afișare cinetică și a unei scheme de iluminare deosebit de complexă. Toate acestea compun o unitate armonioasă, orientată atât spre vizitatori, cât și spre produse.

DAAR este prezent pe piața din România cu cinci magazine fizice deschise în centrele comerciale București Mall, Promenada Mall Craiova, Promenada Mall Sibiu, Shopping City Târgu Mureș și Argeș Mall (Pitești), dar și online, pe www.daar.ro.

