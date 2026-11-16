Descoperă care sunt cele 10 trucuri care îți transformă complet dormitorul, fără renovare. Află cum să-l faci să arate ca și cînd ar fi fost amenajat de un designer de interior.

Descoperă ce poți face ca să îți transformi complet dormitorul, fără să îl renovezi | Profimedia

În general, apartamentele din România au suprafețe destul de mici, motiv pentru care mulți români adoptă un stil minimalist, cu mobila de mici dimensiuni, pentru a salva cât mai mult din spațiul disponibil. Există totuși și anumite trucuri pe care le poți face ca să transformi dormitorul simplu și rapid, fără renovare, ca să arate ca și când ar fi fost amenajat de un designer interior. Descoperă sfaturi utile în rândurile de mai jos.

10 trucuri simple care îți transformă dormitorul fără renovare. Cum să-l faci să arate ca amenajat de un designer de interior

În general, oamenii care locuiesc la apartamente se confruntă cu lipsa spațiului. Fie că este vorba despre apartamentele vechi, fie că este vorba despre unele în blocuri noi, construite mai recent, sufrageria, baia și dormitoarele pot fi extrem de mici.

Din fericire, unele lucruri pot fi făcute pentru a îmbunătăți aspectul unei locuințe sau a unei camere, ținând cont doar de câteva aspecte.

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Ca să faci o cameră sau un dormitor să pară de dimensiuni mai mari este să optezi pentru mobila puțin îngustă, în stil minimalist, cu spații de depozitare bine gândite să utilizeze fiecare spațiu disponibil. Alege pentru pereți doar culori deschise, care dau senzația de luminozitate și spațiu mai mare.

Iată mai jos și alte 1 trucuri simple care îți transformă dormitorul fără renovare:

„1. Alege o pilotă mai mare decât patul: pilotă king-size pe pat matrimonial. Aspect de hotel instantaneu.

2. Montează perdelele mai sus decât fereastra: întreaga cameră va părea mai înaltă

3. Folosește veioze mai mari pe noptiere: veioezle prea mici fac dormitorul să pară ieftin

4. Alege un tablou mare: renunță la multe tablouri mici. Unul singur, dar generos

5. Adaugă o pătură cu textură peste pat: mai puține lucruri asortate. Un aspect mai elegant.

6. Pune o banchetă la capătul patului: dormitorul va părea complet amenajat

7. Alege noptiere de aceeași înălțime: simetria face camera să pară mai echilibrată

8. Ascunde cablurile încărcătoarelor: nimic nu strică atmosfera mai repede decât firele la vedere

9. Folosește un covor suficient de mare: covoarele mici fac dormitorul să pară mai înghesuit

10. Păstrează noptierele aproape libere: mai puține obiecte. Mai multă eleganță”, sunt sfaturile oferite de cei de la adorcasa.ro.