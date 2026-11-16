Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina 10 trucuri simple care îți transformă dormitorul fără renovare. Cum să-l faci să arate ca amenajat de un designer de interior

10 trucuri simple care îți transformă dormitorul fără renovare. Cum să-l faci să arate ca amenajat de un designer de interior

Descoperă care sunt cele 10 trucuri care îți transformă complet dormitorul, fără renovare. Află cum să-l faci să arate ca și cînd ar fi fost amenajat de un designer de interior.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 13:07 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 13:14
Descoperă ce poți face ca să îți transformi complet dormitorul, fără să îl renovezi | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În general, apartamentele din România au suprafețe destul de mici, motiv pentru care mulți români adoptă un stil minimalist, cu mobila de mici dimensiuni, pentru a salva cât mai mult din spațiul disponibil. Există totuși și anumite trucuri pe care le poți face ca să transformi dormitorul simplu și rapid, fără renovare, ca să arate ca și când ar fi fost amenajat de un designer interior. Descoperă sfaturi utile în rândurile de mai jos.

10 trucuri simple care îți transformă dormitorul fără renovare. Cum să-l faci să arate ca amenajat de un designer de interior

În general, oamenii care locuiesc la apartamente se confruntă cu lipsa spațiului. Fie că este vorba despre apartamentele vechi, fie că este vorba despre unele în blocuri noi, construite mai recent, sufrageria, baia și dormitoarele pot fi extrem de mici.

Din fericire, unele lucruri pot fi făcute pentru a îmbunătăți aspectul unei locuințe sau a unei camere, ținând cont doar de câteva aspecte.

Articolul continuă după reclamă

Ca să faci o cameră sau un dormitor să pară de dimensiuni mai mari este să optezi pentru mobila puțin îngustă, în stil minimalist, cu spații de depozitare bine gândite să utilizeze fiecare spațiu disponibil. Alege pentru pereți doar culori deschise, care dau senzația de luminozitate și spațiu mai mare.

Iată mai jos și alte 1 trucuri simple care îți transformă dormitorul fără renovare:

„1. Alege o pilotă mai mare decât patul: pilotă king-size pe pat matrimonial. Aspect de hotel instantaneu.

2. Montează perdelele mai sus decât fereastra: întreaga cameră va părea mai înaltă

3. Folosește veioze mai mari pe noptiere: veioezle prea mici fac dormitorul să pară ieftin

4. Alege un tablou mare: renunță la multe tablouri mici. Unul singur, dar generos

5. Adaugă o pătură cu textură peste pat: mai puține lucruri asortate. Un aspect mai elegant.

6. Pune o banchetă la capătul patului: dormitorul va părea complet amenajat

7. Alege noptiere de aceeași înălțime: simetria face camera să pară mai echilibrată

8. Ascunde cablurile încărcătoarelor: nimic nu strică atmosfera mai repede decât firele la vedere

9. Folosește un covor suficient de mare: covoarele mici fac dormitorul să pară mai înghesuit

10. Păstrează noptierele aproape libere: mai puține obiecte. Mai multă eleganță”, sunt sfaturile oferite de cei de la adorcasa.ro.

Cât timp trebuie să lași vasele murdare la înmuiat înainte să le speli? Ce spun experții...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Orașul fantomă care a rămas pustiu de mai bine de 100 de ani. În trecut, era locuit de 10.000 de oameni Orașul fantomă care a rămas pustiu de mai bine de 100 de ani. În trecut, era locuit de 10.000 de oameni
Observatornews.ro Se pregăteşte Ialta 2.0? Xi, Putin şi Trump discută despre pacea mondială la summitul cu mize uriaşe din China Se pregăteşte Ialta 2.0? Xi, Putin şi Trump discută despre pacea mondială la summitul cu mize uriaşe din China
Antena 3 O clădire a fost construită din cărămizi trimise prin poștă. Ce a făcut proprietarul când Poșta a înțeles schema și a impus restricții O clădire a fost construită din cărămizi trimise prin poștă. Ce a făcut proprietarul când Poșta a înțeles schema și a impus restricții
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: &#8222;26 de ani mai târziu&#8221;
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cât timp trebuie să lași vasele murdare la înmuiat înainte să le speli? Ce spun experții
Cât timp trebuie să lași vasele murdare la înmuiat înainte să le speli? Ce spun experții
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poți spăla lenjeria de pat împreună cu hainele? Greșeala pe care mulți o fac. Ce spun experții
Poți spăla lenjeria de pat împreună cu hainele? Greșeala pe care mulți o fac. Ce spun experții
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Valerie Lungu regretă conflictul cu Mirela Vaida de la Asia Express. Influencerița a explicat de ce a izbucnit: ”Am o traumă din trecut”
Valerie Lungu regretă conflictul cu Mirela Vaida de la Asia Express. Influencerița a explicat de ce a izbucnit:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să construiască centre de date
Cum a salvat inteligența artificială industria rulotelor. Mii de americani trăiesc în case pe roți ca să... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Portrete de „luptători pentru Georgescu”: de la „dacă aveam televizor, îl dădeam pe uruială“ la „poporul o să fie ca Oceanul Atlantic”
Portrete de „luptători pentru Georgescu”: de la „dacă aveam televizor, îl dădeam pe uruială“ la... Jurnalul
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, tot mai incertă pe fondul războiului și al opoziției unor state membre
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, tot mai incertă pe fondul războiului și al opoziției unor state membre Kudika
Tinuta de mii de euro in care a aparut fosta sotie a lui Bolojan. Nici actuala iubita nu s-a lasatmai prejos la nunta anului
Tinuta de mii de euro in care a aparut fosta sotie a lui Bolojan. Nici actuala iubita nu s-a lasatmai prejos la nunta... Redactia.ro
Trei zile de vreme rea în România. Meteorologii anunță ninsori, ploi abundente și vânt puternic
Trei zile de vreme rea în România. Meteorologii anunță ninsori, ploi abundente și vânt puternic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x